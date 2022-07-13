أسرار من حياة دينا الشربيني تكشفها للمرة الأولى.. «حبت مرتين وبتكره الضعف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعفوية تامة تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن جوانب خاصة من حياتها، وسماتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها ببرنامج abtalks، المعروض عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

دينا الشربيني ضعيفة لكنها تكره الضعف

وبالحديث عن بعض سماتها الشخصية، كشفت دينا الشربيني عن أنها ضعيفة أمام التعامل مع المواقف الحياتية، لكنها تكره الضعف: «أنا ضعيفة، بس بكره الضعف عشان كدا مش ببين ده».

كما كشفت الفنانة عن كونها تتمتع بشخصية عنادية، وذلك منذ مرحلة طفولتها، قائلة: «أنا كنت طفلة شقية وعنيدة وزنانة جدا، ولما كبرت بقول يا رب لو خلفت عيال ما يطلعوش زنانين زي ما كنت في طفولتي، بس أكيد ربنا هيردها لي».

دينا الشربيني تكشف عن عدد مرات وقوعها في الحب

عن عدد مرات وقوع دينا الشربيني في الحب، قالت إنها تؤمن بالحب من النظرة الأولى كما أنها أحبت مرتين، لكنها كانت تكرر الأخطاء ذاتها في كل علاقة.

أما عن اتهامها بخطف فنان شهير متزوج، ولديه أسرة، قالت باكية: «مش على رأسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده».

كما لفتت دينا الشربيني إلى أنها لم تعلق على ارتباطها من الفنان الشهير لمدة عامين، لأنها لم تكن تشعر بارتكابها أي خطأ، «دي مش حياتي لوحدي، دي حياة ٣ أشخاص».