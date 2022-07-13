كل ما تريدين معرفته عن واقي الشمس للأطفال.. السن المناسب وبدائله الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة شيماء طلال، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إن اختيار التوقيت المناسب لنزول البحر أو الجلوس على الشاطئ من الأمور الهامة التي يجب أن تحرص عليها الأم أثناء اصطحاب طفلها حديث الولادة بالمصيف، موضحة أن التوقيت المناسب هو من الشروق وحتى الساعة 10 صباحًا، ومن الساعة 2 ظهرًا وحتى الغروب، لافتة إلى أن هذا التوقيت هو المناسب والصحي لبشرة حديثي الولادة، حيث أنه يحقق استفادة كبيرة بحصولهم على فيتامين «د» من أشعة الشمس.

خطورة استخدام واقي الشمس للأطفال أقل من 6 أشهر

وأضافت «طلال» في حوار مع الإعلامية مي أنور في برنامج «العيلة» على راديو النيل «نغم إف إم»، أن أشعة الشمس تكون ضارة جدًا على حديثي الولادة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، لافتة إلى أن اكثر الأسئلة شيوعًا من الآباء الجدد لأطباء الأطفال هذه الفترة، هي عن استخدام أطفالهم لواقي الشمس، منوهة إلى خطورة استخدام واقي الشمس للأطفال أقل من 6 أشهر.

البدائل الطبيعية لاستخدام واقي الشمس الخاص بالأطفال

ولفتت إلى إمكانية استخدام زيوت طبيعية كبديل لواقي الشمس للأطفال أقل من 6 أشهر، مثل زيت جوز الهند أو أي كريم يحتوي على أكسيد الزنك، حيث أنها ذات فعالية عالية في حماية بشرة الطفل، كما أنها تحتوي في مكوناتها على زيت الزيتون.

الشروط الواجب توافرها في واقي الشمس الخاص بالأطفال

وأكدت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، على وجود شروط معينة لاستخدام الأم لواقي الشمس للطفل أكبر من 6 أشهر، حيث لا يهم ماركة معينة، إنما من المهم قراءة الأم للمكونات المكتوبة على العبوة، والتحقق من أن واقي الشمس يحقق أقصى حماية ممكنة، حيث أن الدارج الآن يكون مكتوب عليه SPF50.

تجديد واقي الشمس على بشرة الطفل كل ساعة

وشددت «طلال» على أهمية استخدام واقي الشمس للأطفال كل ساعة أثناء التواجد في الأماكن المشمسة أو على الشواطئ، بخلاف الآباء الذين يمكن أن يضعوا واقي الشمس كل ساعتين، مشيرة إلى أن بشرة الطفل حساسة جدًا لذلك يجب تجديد وضع الواقي كل ساعة، مؤكدة على ضرورة تجربة جزء صغير من الكريم على بشرة الطفل للتأكد من عدم وجود حساسية للطفل من مكونات واقي الشمس.

التحقق من الشروط على عبوة واقي الشمس أهم من اسم الماركة

وتابعت استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أنه من الضروري أن يكون واقي الشمس ضد الماء، بحيث لا يتم مسحه بسبب الماء أو الرمال، إضافة إلى عدم تأثره بالكلور الموجود بحمامات السباحة، مؤكدة على عدم اندفاع الآباء نحو الماركات الكبيرة، موضحة أن الأساس هو البحث في المكونات عن الشروط الأساسية لاختيار واقي الشمس.