«برد المروحة رجع تاني».. طبيب يكشف سبب ظهور أعراض كورونا في الأيام الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة واسعة من الخوف باتت تسيطر على المواطنين بسبب عودة ظهور أعراض فيروس كورونا مُجددًا، فعلى الرغم من عدم حديث الكثير عن مستجدات الفيروس ومتحوراته، إلا أنه عاد خلال الأيام الماضية السؤال عن الأعراض، وتشابهها مع أعراض الإصابة بالبرد.

وعلى الفور، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من الأمر بالعديد من المنشورات والاستفسارات، معلقين «هو برد المروحة رجع تاني!؟».

طبيب يكشف سبب ظهور أعراض كورونا

في هذا الصدد، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا بالفعل على وشك الانتهاء كجائحة، وليس كفيروس، موضحًا إنه مستمر كفيروس، لكنه سيبقى معتادا مثل الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا.

أعراض كورونا في الموجة السادسة

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، عن أعراض كورونا في الموجة السادسة، والتي جاءت على النحو التالي:

- تعب الجسم

- الصداع

- صعوبة التركيز

- صعوبة النوم والأرق

- ألم عضلي

- قد يشعر البعض بارتفاع درجات الحرارة

الفئات الأكثر عُرضة للإصابة والمضاعفات

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، إن جميع الفئات دون تفرقة عُرضة للإصابة بالفيروس، موضحًا أن من يعانوا من مضاعفات أخرى شديدة، هم من تخلوا عن اللقاحات أو الجرعات التنشيطية.

نصيحة استشاري الحساسية والمناعة

وشدد الدكتور أمجد الحداد خلال حديثه، عن ضرورة تلقي اللقاحات والجرعات التنشيطية، حتى لا نترك أنفسنا عُرضة للإصابة أو للمضاعفات، خاصة إن هناك الكثر ممن يعانوا من آثار جانبية عقب إصابتهم بالموجة الأولى، وعلى رأسها الآثار النفسية والعصبية، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والألم العضلي الشديد.