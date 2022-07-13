«خطيب» جنى مقداد يثير الجدل مرة أخرى.. وهذا رد فعل الأسرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة من الجدل أثيرت مؤخرا، بعد تداول عدد من الصور لشاب وسيم الملامح، مع إشاعة أنباء بأنه خطيب جنى مقداد، ابنة مالك قنوات «طيور الجنة» الخاصة بعالم الأطفال، إذ أنها لم تعد المرة الأولى التي تأتي للحديث عن الأمر.

وسرعان ما لاقت صور الشاب الوسيم انتشارا واسعا، مع انتشار أنباء نحو كونه خطيب جنى مقداد، وهو ما لم ترد عليه الأخيرة بعد.

تفاصيل صور خطيب جنى مقداد

وزعمت الأنباء أن هذا الشاب يدعى «عزوز» وهو خطيب جنى مقداد، حيث غرد العديد من نشطاء موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشيدين بالملامح الجذابة للشاب، كما لفت بعضهم إلى أن ملامحه أجمل بصورة كبيرة عن ملامح كل من الوليد والمعتصم بالله مقداد في صغرهما.

ومع التداول السريع للأمر، إلا أن جنى مقداد وأسرتها لم يعلقوا على الأمر، سواء بالنفي أو التأكيد.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تشاع بها الأنباء نحو خطوبة طفلة طيور الجنة جنى مقداد، حيث أنه في يونيو الماضي، أثيرت الشائعات ذاتها بخطوبتها إلى الشخص ذاته، كما جاءت المفاجأة حول كونه شقيق زوجة الوليد مقداد نور غسان، ولم تعلق عليه الأسرة أيضا.

من هي الطفلة جنى مقداد؟

ويستعرض «هن» في السطور الآتية، أبرز المعلومات عن جنى مقداد، وفق حسابها الرسمي على «انستجرام»:

- هي ابنة مالك قنوات «طيور الجنة» الشهيرة بعالم الأطفال.

- واحدة من أشهر الأطفال ظهورا على قنوات «طيور الجنة».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مليون ونصف مليون شخص.

- أعلنت عن ارتداءها للحجاب خلال الشهر الماضي.

- تحرص جنى مقداد على مشاركة متابعيها العديد من الصور والفيديوهات التي تمارس من خلالها هوايتها للطبخ رفقة والدتها.

- تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.