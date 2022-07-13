الامارات | شرائط الفيديو القديمة.. ثروة محتملة في الزوايا المهملة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرائط الفيديو القديمة.. ثروة محتملة في الزوايا المهملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما بقيت أشرطة الـ«في إتش إس» (نظام الفيديو المنزلي) لفترة طويلة موضوعة في الزوايا غير البارزة لأسواق القطع القديمة، بدأت خلال الأشهر الأخيرة تباع في مزادات بأسعار خيالية، نتيجة حنين البعض إلى الماضي وشهيتهم المفتوحة على فرص الاستثمار الجديدة.

ففي مزاد نظمته دار «هيريتدج أوكشنز» في يونيو الماضي، بيع شريط فيديو لفيلم «باك تو ذي فيوتشر» بـ75 ألف دولار، فيما بيع شريط فيديو لفيلم «ذي غونيز» بـ50 ألفاً، وآخر لفيلم «جوز» بأكثر من 32 ألف دولار.

وهواية جمع أشرطة الفيديو موجودة أصلاً منذ طرحها للمرة الأولى أواخر سبعينات القرن الماضي، أما في أيامنا هذه «فلا تساوي معظم هذه الأشرطة شيئاً» كما يرى جون من منطقة نيوماركت الكندية والذي يدّعي أنه باع نحو 3000 شريط فيديو على مدى أكثر من 20 سنة.

ويقول جون، وهو مستخدم نشط لموقع «إي باي» العملاق للتجارة الإلكترونية، رافضاً الكشف عن كنيته «إن حصلتَ على خمسة دولارات مقابل كل شريط فستكون محظوظاً».

وكان بعض الأفلام غير المتوافرة عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى أفلام الرعب غير المعروفة، تُباع بنسق «في إتش إس» حتى وقت قريب بأسعار مرتفعة قد تزيد أحياناً على 1000 دولار.

لكن هذا الاتجاه الجديد يركز تحديداً على الأفلام الناجحة، خصوصاً تلك التي عُرضت أوائل الثمانينات. ولكي يُعتبر شريط الفيديو ذا قيمة، ينبغي أن تتوافر فيه بعض المعايير، بالإضافة إلى علامة تميز الإصدارات الأولى والنسخ المختومة. وقد يثير إصدار محدود كنسخ من سلسلة أفلام «حرب النجوم» اهتمام المشترين أيضاً.

وتُعد سلسلة أفلام الخيال العلمي للأميركي جورج لوكاس على نطاق واسع عملاً من الضروري حيازة نسخة منه، وبيع عدد من النسخ بأكثر من 10 آلاف دولار.

وأبرز الأشرطة في هذا المجال هي العائدة لأفلام من أول مجموعة طُرحت على الإطلاق في الولايات المتحدة سنة 1977، من بينها أشرطة لمسلسل «ماش» وفيلمي «باتون» و«ذي ساوند أوف ميوزك» من إنتاج شركتي «توانتيث سانتشري» و«ماغناتك فيديو».

من جهته، يقول جاي كارلسون، وهو مسؤول عن مجموعة من أشرطة «في إتش إس» لدى دار «هيريتدج أوكشنز»، إنّ هذه الأشرطة قد تُباع «بمئات آلاف الدولارات، بل بالملايين».

ويقارب بات كونتري، وهو مقدم بودكاست «كوبليتلي أنيسيسيري»، الموضوع من وجهة نظر مختلفة، إذ يقارن بين الرواج الحالي لـ«في إتش إس» وألعاب الفيديو. ويقول إنّ السوقين غارقتان بـ«أشخاص قرروا حديثاً الدخول فيهما؛ إذ قالوا لأنفسهم (أملك المال إذاً سأستثمر في هذه السوق)».

وعلى مدار العقد الماضي، أصبح عدد كبير من هذه العناصر الثقافية فئات أصول قابلة للجمع، بدءاً من الأحذية الرياضية وصولاً إلى ألواح التزلج، بفضل جيل جديد من المستثمرين نشأ عدد كبير منهم عليها. وتشهد صناعة بأكملها ازدهاراً، على ما يظهر من خلال العدد المتزايد لصفحات «فيس بوك» المخصصة لها، والخدمات التي تقيِّم أصالة الغرض وحالته، بالإضافة إلى استعداد دور المزادات لإضافة أشرطة الـ«في اتش اس» إلى المزادات التي تنظمها.

وينتقد كونتري العملية قائلاً: «بدل ترك هواية الجمع الحديثة نسبياً تتطوّر بشكل طبيعي، يحاولون نوعاً ما جذب الأشخاص الذين يعانون خوفاً من فوات الشيء»، كما في حالة الخوف من فقدان استثمار مربح.

ويرى كارلسون أنّ أشرطة الفيديو تحقق مبيعات أهم مقارنةً بألعاب الفيديو التي سجلت مبيعات بأكثر من مليون دولار العام الماضي. ويقول «أعرف أشخاصاً كثيرين لا يهتمون بألعاب الفيديو ولا يلعبون بها، لكنني لا أعرف عدداً كبيراً ليست لديهم أفلام مفضلة».

استغراب

أعرب عدد كبير من هواة الجمع القدماء عن استغرابهم موجة البيع المفاجئة لشرائط الفيديو القديمة بعد 16 عاماً على إصدار آخر فيلم بصيغة «في إتش إس» (ايه هيستوري أوف فايلنس). وصُنّعت آخر دفعة من مسجلات أشرطة الفيديو عام 2016.

جاي كارلسون:

«الأشرطة قد تُباع بمئات آلاف الدولارات، بل بالملايين».

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