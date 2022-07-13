الامارات | فنان بريطاني يبدع بالآلة الكاتبة: امنحوها «حياة ثانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان بريطاني يبدع بالآلة الكاتبة: امنحوها «حياة ثانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الفنان البريطاني جيمس كوك، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة يتم رسمها باستخدام الآلة الكاتبة، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً وفريداً من نوعه.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأن الفنان الذي ينحدر من منطقة برينتري في مقاطعة إسيكس، يرغب في أن يدخل موسوعة غينيس، من خلال لوحة فريدة يجسد فيها أفق لندن، ويبلغ حجمها مترين، إذ يأمل أن يشجع هذا العمل الجديد الآخرين على منح الآلة الكاتبة «حياة ثانية».

واستغرق عمل القطعة الفنية التي انتهى منها في 17 من يونيو الماضي، نحو شهرين، وما يعادل نحو 300 ساعة من الكتابة على الآلة الكاتبة.

وأوضح كوك أن محاولته دخول موسوعة غينيس جاءت من خلال لجنة لزوجين كانا يرغبان في أن ينتهي من رسمة بانورامية تجسد أفق لندن. وتابع: «قلت إن هذا سيكون تحدياً حقيقياً، لأنها ستكون أكبر صورة لي حتى الآن».

وقدم كوك طلباً إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 12 مايو الماضي، للمشاركة من خلال لوحته، وأُعطي تاريخاً للانتظار حتى 10 من أغسطس المقبل للتحقق من العمل.

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