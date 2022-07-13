الامارات | الناشئة على موعد مع أسرار صناعة السينما في مخيم «فنتاستيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئة على موعد مع أسرار صناعة السينما في مخيم «فنتاستيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق «فن» المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، مخيم «فنتاستيك» الصيفي لفن الإخراج السينمائي في الفترة ما بين 18 و21 يوليو الجاري، والذي سيستقبل الأطفال من الفئة العمرية 10 – 14 عاماً مجاناً في «مسرح المجاز»، ويتضمن مجموعة من ورش العمل على مدار أربعة أيام، برعاية شركة (Nikon).

ويهدف المخيم إلى إثراء الرؤى الإبداعية للأطفال الناشئين ممن يمتلكون شغف التعرف على أسرار صناعة السينما، ويطمحون إلى أن يدخلوا عالم الإخراج السينمائي، حيث سيسهم المخيم في تعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم في الفنون البصرية.

وستسهم الورش والجلسات التي تقدمها رئيسة العمليات في «نادي الأطفال للتصوير» آريا شيترا، في صقل مهارات عشاق صناعة الأفلام من خلال التدريبات العملية التي تعرّف المشاركين الصغار على أساسيات الوسائط المستخدمة، وتشمل كيفية استخدام كاميرا (Nikon Z 50) المدمجة غير العاكسة، التي تتميز بخصائص مثالية لإبداع محتوى سردي وقصصي رقمي.

وتوفر مؤسسة فن لعشاق صناعة الأفلام فرصة ثمينة لتعزيز مهاراتهم والتعلم من نخبة المصورين والمخرجين ذوي الخبرة، من خلال التسجيل في مخيم «فنتاستيك» الصيفي للإخراج السينمائي على الرابط: https://funn.ae/funntastic-film-making-summer-camp-with-nikon-2022/..

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