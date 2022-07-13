الامارات | مؤلف موسيقى أول أفلام «جيمس بوند» يغيب عن 94 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف موسيقى أول أفلام «جيمس بوند» يغيب عن 94 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي، أول من أمس، المؤلف الموسيقي البريطاني مونتي نورمان، الذي وضع الموسيقى التصويرية لباكورة أفلام سلسلة «جيمس بوند»، عن 94 عاماً.

ونشر موقع الموسيقار صورة كبيرة بالأبيض والأسود يظهر فيها الراحل مبتسماً، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه «بكثير من الأسى نُعلمكم بوفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد معاناة قصيرة مع المرض».

وألّف مونتي نورمان الموسيقى التصويرية لأول أفلام سلسلة جيمس بوند «دكتور نو» سنة 1962، لكنّ عمله لم يقنع يومها المنتجين الذين طلبوا إلى جون باري، المتوفى في يناير 2011 والعملاق في مجال تأليف الموسيقى التصويرية، مع أعمال شهيرة، بينها «ميدنايت كاوبوي» و«أوت أوف أفريكا»، إعادة ترتيب العمل.

ونسب باري لاحقاً موسيقى «دكتور نو» إلى نفسه، لكن في مارس 2001، فاز مونتي نورمان بدعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة «صنداي تايمز» التي نسبت العمل إلى جون باري.

وتعلم نورمان المولود في عائلة يهودية تركت العاصمة البريطانية في مطلع الحرب العالمية الثانية، في سن الـ16 العزف على غيتار أهدته إياه والدته، واكتشف موسيقى البيتلز وإريك كلابتون.

وفي خمسينات ومطلع الستينات من القرن الماضي، غنى لفرق جاز، بينها فرقة سيريل ستابلتون وتد هلث ونات تمبل، كما شارك في حفلات للمنوعات.

وإلى جانب برني هيل، شارك في جولات فنية قدم خلالها عروضاً تمثيلية أو موسيقية تبعاً لميول سكان المناطق التي كان يزورها.

وبدأ بعدها التأليف الموسيقي، وكتب أغنيات عدة، فضلاً عن موسيقى مسرحيات استعراضية.

البريطاني مونتي نورمان شارك في جولات فنية قدّم خلالها عروضاً تمثيلية أو موسيقية.

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