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الامارات | هدية حسين الجسمي لجمهوره.. جولة حفلات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته بموقع «يوتيوب» مجموعة غنائية اختارها من جولة الحفلات العربية التي التقى خلالها الجمهور في الكويت، ومصر، والبحرين، والشارقة. وضمن الجولة العربية 2022، يستعد الجسمي لإحياء حفل في العاصمة الأردنية عمّان في 29 يوليو الجاري. وقال الجسمي عبر حساباته على مواقع التواصل: «الأردن في القلب.. جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا النشامى الجمهور الأردني الغالي في عمان.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم.. والنشامى نلاقيها ونحيّيها».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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