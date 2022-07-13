الامارات | باحثون: الجوع يقلّل من الشعور بالسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الجوع يقلّل من الشعور بالسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة علمية أجراها باحثون من بريطانيا والنمسا، إلى أن الإحساس بالجوع يجعل الإنسان يشعر بالغضب والتوتر، ويقلل من الشعور بالسعادة. وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «بلوس وان»، وهي أول دراسة من نوعها، تبحث في تأثير الجوع في انفعالات البشر على المستوى اليومي، توصل الباحثون من جامعة «أنجليا روسكين» البريطانية و«كارل لاندشتايمر» في النمسا إلى أن الجوع يزيد بالفعل من شعور الإنسان بالغضب والتوتر ويقلل من إحساسه بالسعادة.

وشارك في التجربة 64 شخصاً من دول وسط أوروبا، وطلب منهم تسجيل درجات شعورهم بالجوع على مدار اليوم، والانفعالات التي تقترن به لديهم خلال 21 يوماً.

وتبين أن الجوع يرتبط بالفعل باستثارة انفعالات قوية، مثل الغضب والتوتر والاضطراب مع تراجع الشعور بالسعادة بشكل ملموس.

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