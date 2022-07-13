الامارات | حياة نجوم «بي.تي.إس» على شاشة «ديزني بلس»

شكرا لقرائتكم خبر عن حياة نجوم «بي.تي.إس» على شاشة «ديزني بلس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة والت ديزني التوصل إلى اتفاق، أول من أمس، لعرض مسلسل وثائقي وحفل موسيقي لفرقة البوب الكورية «بي.تي.إس» على منصة البث (ديزني بلس).

وسيبدأ بث المسلسل على المنصة العام المقبل، ويشمل أعمالاً موسيقية ومقاطع فيديو للفرقة الكورية الجنوبية من الأعوام التسعة الماضية.

وذكرت «ديزني» في بيان أن المسلسل سيعرض «الحياة اليومية وأفكار وخطط أعضاء الفرقة وهم يستعدون للفصل الثاني». وكانت الفرقة قد أعلنت الشهر الماضي أنها في استراحة، بينما يعمل أفرادها على مشروعات فردية. ويتيح اتفاق «ديزني» مع شركة «هايب» التي تدير أعمال الفرقة أيضاً لـ«ديزني بلس» أن تبث تسجيلاً لحفل غنائي للفرقة بأحد الملاعب في لوس أنجلوس نظم في نوفمبر 2021، وهو أول حفل للفرقة أمام الجمهور بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة «كوفيد-19». وإلى جانب ذلك، يشمل الاتفاق برنامجاً للواقع يضم النجم «في» من فريق «بي.تي.إس»، ونجم الدراما التلفزيونية «إتايوان كلاس» سيو جون بارك، والممثل وو شيك تشوي، والمغني والممثل هيونغ سيك بارك ومغني الراب بيكبوي. وأضاف البيان أن «ديزني» ستقدم برنامجاً جديداً يضم فنانين آخرين تدير أعمالهم شركة هايب خلال الأعوام المقبلة.

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