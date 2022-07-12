دينا الشربيني تكشف سر التزامها الصمت حول ارتباطها بـعمرو دياب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأسرار الخاصة عن حياتها، كشفتها الفنانة دينا الشربيني، وتطرقت للحديث عنها للمرة الأولى، وذلك خلال استضافتها ببرنامج التوك شو الشهير «AB talks»، الذي يعرض على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، ويقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

دينا الشربيني تتحدث عن شخصيتها الرومانسية

وتحدثت دينا الشربيني عن الجانب الرومانسي في شخصيتها، مع إيمانها الشديد بالحب من النظرة الأولى، لافتة إلى أنها وقعت في هذا الأمر من قبل، «أنا بؤمن بالحب من أول نظرة، أنا حبّيبة، حصلت معايا مرة، أنا بحب الحب لأن إحساس الحب نفسه حلو».

كما كشفت دينا الشربيني عن أنها أحبت مرتين خلال حياتها، لكنها وقعت في أزمة تكرار الأخطاء ذاتها بالعلاقتين.

دينا الشربيني عن ارتباطها بفنان شهير: مش على راسي بطحة

أما عن تفاصيل علاقة ارتباطها بفنان شهير، مع تعرضها للاتهامات بخطفها له من زوجته التي سبقتها، قالت «دينا»: «إن أنا أخدت حد من حد الكلام ده مكانش حقيقي خالص، وكل أصحابي قعدوا يقولوا لي قولي إن الموضوع التاني كان خلصان من سنين طويلة، وإنهم مكانوش مع بعض بس معملتش ده، لأنك طول ما أنت عارف إنك مش عامل ده فأنت مش متضايق».

أما عن سبب صمتها وعدم التعليق على الأمر خلال العامين الماضيين، علقت دينا الشربيني «متكلمتش عشان دي مش حياتي لوحدي، فمش هطلع أتكلم عن حياة 3 أشخاص، وأنا وهي كنا صحاب جدا ولسه صحاب لحد دلوقتي، مش على راسي بطحة، وبسيب اللي يتكلم يتكلم».