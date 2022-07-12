شاهد أجواء حفل عمرو دياب بالعلمين.. الدخول بالملابس الرسمية وتاتو باسمه «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أجواء مبهجة يشهدها حفل الهضبة عمرو دياب المقام في اللحظات الحالية داخل أحد المولات الشهيرة في مدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور، بالإضافة لتواجد عدد من مشاهير الفن والإعلام.

تفاصيل أجواء حفل عمرو دياب في العلمين

وشهد حفل الفنان عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة، أجواء مميزة، تمثلت في رسم «التاتو» الشهير الخاص به على أكتاف الحضور أثناء دخولهم إلى المكان المخصص للحفل، والمتمثل في أول حرفين من اسمه باللغة العربية «ع د».

كما خُصص لحضور حفل عمرو دياب، dress code، والذي تمثل في ارتداء الملابس الصيفية باللون الأبيض.

وشهد الحفل حضور نخبة من مشاهير الفن والإعلام والمجتمع، إذ جاء من بينهم الفنانة بشرى التي ظهرت مرتدية فستانا صيفيا بسيطا باللون الأبيض، والفنان محمد لطفي الذي ظهر بملابس «كاجوال» باللون ذاته.

تفاصيل تجهيزات حفل عمرو دياب

جدير بالذكر أنه تم تجهيز المسرح لـ عمرو دياب بمجموعة من أحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر في الحفلات «اللايف»، كما تميز الحفل أيضا بوضع الديكورات باللون الأبيض والملابس الرسمية للحفل جاءت باللون ذاته، ويشارك في الحفل نجم الفاير أحمد عصام.

ووفق ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، فإن أسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب، بدأت من 1500 جنيه ووصلت إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد، أما الفئة الثانية جاءت بـ20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها لـ2000 جنيه، أما الطاولة في الفئة الثالثة بـ20 ألف جنيه وتضم 8 أشخاص فقط ويصل سعر الفرد فيها لـ2500 جنيه.