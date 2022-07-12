الامارات | تغريدة لـ تامر حسني تثير الجدل حول إيرادات "بحبك"

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لـ تامر حسني تثير الجدل حول إيرادات "بحبك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنافس ثلاث أفلام على شبّاك التذاكر في عيد الأضحى، وهي "كيرة والجن"، "بحبك" و"عمهم"، حيث بذل نجوم هذا الأفلام مجهوداً للتسويق لها من خلال العروض الخاصة كان كبير، سواء في مصر أو في الدول العربية. فأحمد عز و كريم عبدالعزيز بدأوا جولة لفيلمهم "كيرة والجن" من القاهرة إلى الرياض و من ثمّ دبي.

أمّا تامر حسني فافتتح عرض فيلمه في القاهرة ثم توجه للرياض، و محمد عادل إمام احتفل مع جمهوره في القاهرة، و من بعدها سيتوجه إلى دبي للعرض خاص لفيلم عمهم نهاية هذا الاسبوع.

وعلى السوشال ميديا اشتعلت حرب الإيرادات، فبحسب الأرقام "كيرة والجن" متصدر الإيرادات حتى الآن بحوالي أربعين مليون جنيه منذ بدأ عرضه. منها سبعة ملايين وخمسة وعشرين ألف حقّقها فقط في ثاني أيام عيد الأضحى.

ولكن يوم أمس تامر حسني قام بنشر بوست على الانستقرام يقول فيه أنّ فيلم بحبك هو الفيلم المصري الأكثر تحقيقاً للإيرادات على مستوى الوطن العربي و العالم، وذلك بعدما وصلت إيراداته لحوالي المئة مليون جنيه. وهذا الذي جعل مجلة فاريتي variety تكتب عنه.

وهناك من أشادوا بالعمل وآخرين انتقدوا هذا البوست من تامر حسني و قالوا له:"انت مش مصدق ليه إن كيرة والجن هو أعلى الإيرادات". وانتقدوا هذه الفكرة، أنه بعد طرحه لكل عمل يخصّه، يعتبره هو الأول، والمتصدر بالنجاح.

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