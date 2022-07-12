آمال أبو المجد تكشف أسباب قيام زوجها بضربها: «مصاريف البيت عليا.. والطلاق مقابل شقتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور عدة أيام من أزمة تعرضها للضرب على يد زوجها، كشفت التيك توكر والبلوجر الشهيرة آمال أبو المجد، مؤخرا، عن أسباب تعرضها للضرب والإهانة من قبل زوجها المدعو أحمد جوبا، وذلك خلال بث مباشر على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

آمال أبو المجد: جوزي ماطلعش صاحب جيم

وكشفت آمال أبو المجد عن تفاصيل ارتباطها من زوجها أحمد بوجا، منذ شهر مارس 2021، لافتة إلى أنه كان في البداية يتسم بالأدب والأخلاق الحميدة، وهو ما خدعها به قبل زواجهما، قائلة: «في شهر 2 السنة اللي فاتت فسخت خطوبتي، وفي آخر شهر 3 دخل في حياتي شخص محترم ابن ناس، شغال شغلانة كويسة، أسلوبه في الكلام كويس كل حاجة كويسة كان بيعملها، كان صاحب جيم».

وتابعت البلوجر الشهيرة أنها اكتشفت أول كذبات زوجها عليها، وذلك بعدما تبين لها أنه لا يملك صالة ألعاب رياضية كما قال لها في بداية علاقتهما، «قولتله هنعمل خطوبة وكتب كتاب وهو وافقني، أنا مغصبتوش، واكتشفت إنه مش صاحب جيم، هو شغال في جيم وحصلت مشاكل وساب الشغل، كنت ساعتها بقوله سيب الشغل، واشتغل في مكان أفضل أنت معاك شهادات وعندك خبرة في الموضوع».

وعلى الرغم من الأزمات الكبيرة التي اندلعت بين آمال أبو المجد وزوجها، إلا أنها كشفت عن حبها المستمر له، «مش كنت بحبه أنا لسه بحبه، بس مينفعش أفضل معاه لأنه كدب عليا في كل حاجة وفضل غامض في كل حاجة وأنا كنت كتاب مفتوح».

آمال أبو المجد تكشف عن سبب ضرب زوجها لها

وخلال حديثها أوضحت البلوجر أسباب تعرضها للإهانة والضرب على يد زوجها، وذلك بعدما طالبته بالحصول على حقوقها منه وكذلك الطلاق، بسبب اعتماده الكامل عليها في توفير نفقات المنزل، «كنا مبسوطين وكويسين قدامكوا بس انتوا ماتعرفوش إيه اللي بيحصل في البيوت، ده أنا اللي بصرف وأنا اللي بجيب ومعايا إثبات لكل كلمة، واتجوزنا بفلوسي، أنا قولتله مش عايزة حمل دلوقتي، لأني بعد شهر واتنين وتلاتة لقيت إني شايلة الدنيا لوحدي».

وتابعت «أبو المجد»: «قبلها قالي أنا عايز أعمل مشروع وادتله الفلوس، كان عايز ينام يصحى المغرب، يشرب قهوة يعمل استوريز، وفيديوهات يضحك عليكوا، وأنا اللي اشتغل وأعمل كل حاجة ده دوري، وأطبطب وأصرف وأعمل كل حاجة، فقررت إني أتطلق وطلبت الطلاق وكان الرد في منتهى البجاحة وقال معندناش طلاق».

محاولات زوج آمال أبو المجد في إجهاضها

كما كشفت آمال أبوالمجد عن محاولات زوجها لإجهاضها، وكذلك موافقته على تطليقها في مقابل تنازلها عن حقوقها لديه، «قالي أنا هطلق خلاص بس تتنازلي عن كل حاجة، قولتله لا، أنا عايزة حقي مش عايزة حق التليفون اللي جبته، مش عايزة مصاريف السفر، وأساسا كان عايز يجهضني، وأقنعني إني أجهضه عشان شكل جسمي هيبوظ، ومش عايز يطلق عشان طلبت فلوسي».

ولم تتوقف المعاملة السيئة من زوج عند هذا الحد، بل أنها وصلت إلى محاولات تجسسه عليها، «إزاي كنت حاططلي حاجات تراقبني على موبايلي وأنت قاعد معايا في البيت، كنت بتجسس عليا وتعرف بيخشلي كام».

وأنهت التيك توكر الشهيرة حديثها موضحة أنها تلقت مؤخرا، مجموعة من التهديدات بالقتل من قبل زوجها، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر ضده بعدم التعرض لها أو محاولات التشهير بها، وأنها ستترك الأمر للقانون، «حياتنا هتمشي قانوني ومحكمة وقضية، ولو قولت غير الكلام اللي أنا قولته أنا هطلعلكوا كل حاجة أنا قولتها».