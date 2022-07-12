حفيدة رشوان توفيق تحتفل بخطوبتها برفقة جدها.. «البساطة عنوانها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول واسع لاقته صور خطوبة حفيدة رشوان توفيق، التي جاءت قبل ساعات، إذ ظهر الفنان القدير وهو يتوسط العروسين، جالسا على كرسيه وبجانبه عكازه، وظهرت ملامح السعادة الكبيرة على وجهه، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت مؤخرا، «نور» حفيدة رشوان توفيق بخطوبتها في حفل عائلي بسيط، إذ أطلت مرتدية ملابس «كاجوال» بسيطة.

تفاصيل إطلالة حفيدة رشوان توفيق

وظهرت «نور» حفيدة الفنان رشوان توفيق، مرتدية سترة باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي على كتفيها، والتقطت صورة مع جدها الفنان رفقة خطيبها، والتي لاقت انتشارا واسعا على مدار الساعات القليلة الماضية.

دنيا سمير غانم تدعم رشوان توفيق في أزمته

وفي نوفمبر الماضي، أثيرت حالة من الجدل نحو الفنان رشوان توفيق وعلاقته بابنته «آية»، وذلك بعدما كشف للمرة الأولى عن تفاصيل خلافاتها معه، أثناء استضافته في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، وهو ما أثار تعاطف الجمهور إلى جانب عدد من مشاهير الفن معه.

ومن ناحيتها دعمت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان القدير رشوان توفيق في محنته، وذلك من خلال تدوينها منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي أكدت خلاله على أنها عندما طلبت من الأخيرة الدعاء لوالدتها الراحلة بناءً على طلب من دلال عبد العزيز، وهو ما قابله بـ«الحنية» والدعم بشكل لا مثيل له.

وحينها دونت دنيا سمير غانم قائلة: «أنا مش هنسى أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهى الحنية والطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وإن كلنا ولادك وبنحبك».