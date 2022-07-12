الإفتاء توضح حكم تدخل الزوج في شؤون زوجته المالية.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قد تتسبب بعض الأمور الخاصة في نشوب المشكلات بين الأزواج بسبب عدم فهم التعامل الصحيح معها، لذلك توجهت إحدى السيدات بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة؟ ومن أين جاء؟ وأين صُرف؟».

الإفتاء توضح حكم تدخل الزوج في الشؤون المالية لزوجته

من ناحيته، أوضح محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى، الجواب خلال مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، لافتا إلى أنه ليس من حق الزوج التدخل في الشؤون المالية لزوجته، لأنها أمور تخص الزوجة.

انفصال الذمة المالية للزوجة عن الذمة المالية لزوجها

وتابع أمين الفتوى أن الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج، ولها أن تتصرف في مالها، ولا يلزمها زوجها بشيء، لافتا أنه إذا ساعدت الزوجة في الشؤون المالية للمنزل، فهذه أمور من باب الفضل، أو من المساعدة أو التعاون، ولا بأس ولا حرج في ذلك، لكن ليس بفرض من الزوج.

«الإفتاء» توضح حكم قسوة الرجل على زوجته

وفي سياق آخر، كان قد ورد سؤال لدار الإفتاء عن حكم الدين في قسوة الزوج على زوجته، حيث جاء نص السؤال: «ما حكم الدين على الزوج الذي يكون قاسي لدرجة ضرب زوجته؟».

وبدوره أوضح أحد أمناء الفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لذلك فحسن المعاشرة والعشرة والعلاقات الحسنة هي المطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم».