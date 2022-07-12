بقفاز من ذهب.. محمد رمضان يقلد مهارات الشيف بوراك في عرض الأكلات «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

نشر الشيف التركي الشهير بوراك، مقطع فيديو جمعه بالفنان محمد رمضان، وذلك خلال تواجد الأخير في تركيا على هامش استعداده لإحياء حفل غنائي كبير بالعاصمة إسطنبول، غدا الأربعاء، إذ يعد هذا أول حفل له في البلاد.

محمد رمضان يقلد الشيف بوراك

وخلال الفيديو الذي نشره الشيف بوراك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر إلى جواره الفنان محمد رمضان، وهو يحاول تقليده في مهاراته بتقديم أطباق الأكلات المختلفة، حيث نجح الأخير في قلب وعاء ضخم «حلة» من محشي الفلفل بألوانه.

وخلال الفيديو ظهر محمد رمضان وهو مرتديا قفازا مصمم من الذهب بيده اليمنى، وهو ما لفت الأنظار نحوه.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، يستعد لإحياء حفل غنائي كبير أيضا في اليونان، والمقرر أن يكون في يوم 28 يوليو الجاري، وذلك حسبما كشف خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مرض الشيف بوراك يحير متابعيه

وفي مايو الماضي، كان الشيف التركي بوراك أثار الجدل نحوه، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة له أثناء تواجده على سرير المرض، ومرتديا ملابس الاستعداد للدخول إلى غرفة العمليات داخل إحدى المستشفيات، لكنه لم يكشف عن تفاصيل مرضه بعد.

معلومات عن الشيف بوراك

ويستعرض «هن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الشيف الشهير بوراك، وفق حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»:

- يعد واحدا من أشهر شيفات الطبخ حول العالم.

- يتابعه عبر حسابه على منصة «انستجرام»، نحو 37 مليون شخص.

- يُعرف الشيف بوراك بتقديمه العديد من وجبات الطعام الشهية في كميات هائلة وبطرق مبتكرة وبسيطة.