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الامارات | ذهب لإحضار المأذون فعاد في نعش

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية السكرانة بمحافظة كفر الشيخ  في مصر، مصرع شاب يدعى منيسي عبد الله مجازر مسلم، أمس في حادث على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، وشيعت جنازته صباح اليوم.

وتبين من التحريات الأولية مصرع عريس أثناء ذهابه لإحضار المأذون، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي، فيما جري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، كما أصيب المأذون بإصابات متعددة وجرى إيداعه بالمستشفى تحت الملاحظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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