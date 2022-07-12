الامارات | ذهب لإحضار المأذون فعاد في نعش

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب لإحضار المأذون فعاد في نعش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية السكرانة بمحافظة كفر الشيخ في مصر، مصرع شاب يدعى منيسي عبد الله مجازر مسلم، أمس في حادث على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، وشيعت جنازته صباح اليوم.

وتبين من التحريات الأولية مصرع عريس أثناء ذهابه لإحضار المأذون، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي، فيما جري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، كما أصيب المأذون بإصابات متعددة وجرى إيداعه بالمستشفى تحت الملاحظة.

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