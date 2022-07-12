شروط حفل عنبة للسيدات فقط بالساحل الشمالي: الشاطئ ممنوع للرجالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع ذروة فصل الصيف، يبدأ العديد من الفنانون والفنانات بإحياء الحفلات على الشواطئ، خاصة بأيام الأعياد والعطلات الرسمية.

عنبة يحيي حفلا للسيدات فقط

ويستعد مطرب المهرجانات عنبة لإحياء حفلًا غنائي بأحد شواطئ الساحل الشمالي المخصصة للسيدات فقط، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، إذ أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بشاطئ السيدات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تنظيم الحفل لمطرب المهرجانات الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة، مصطفى عنبة.

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شروك حفل «عنبة».. للسيدات فقط

ويهتم الشاطئ عادًة لتنظيم العديد من الحفلات الغنائية والاستعراضية، خلال أشهر الصيف، للسيدات فقط، وعلى رأسها حفل عنبة المقبل، وفقًا لقواعد وسياسات الشاطئ، وهو واحدا من أشهر الشواطئ المخصصة للسيدات بالساحل الشمالي.

وكانت لمياء فاروق، رئيس مجلس إدارة الشاطئ، أكدت في تصريحات سابقة لـ«هُن»، أن الشاطئ يمنع دخول الرجال مُطلقًا، إذ تأسس منذ سنوات طويلة بهدف خدمة السيدات فقط، ومنحهم الحرية الكاملة في ارتداء ملابسهن دون قيود، وخاصة المحجبات.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشاطئ، إلى أنهم يسعون جاهدين لمنح الخصوصية للرواد، من خلال منع التصوير نهائيًا باستخدام التليفون أو الكاميرات وغيرها.

ويمنع شاطئ السيدات بالساحل الشمالي، حضور الرجال نهائيًا، سوى الفنان القائم على الحفل وأعضاء فرقته الغنائية، والقائمين على تنظيم الحفل أيضًا، مع الحفاظ على أن السيدات ورواد الشاطئ هم جمهور الحفل.

شروط حفل السيدات فقط

وينظم شاطئ السيدات، العديد من الحفلات الغنائية والاستعراضية، بشكل مستمر، من خلال دعوة العديد من الراقصات الشهيرات، مع الحفاظ على قواعد ونظام المكان.

ويشترط منظمو الحفل، عدم دخول الذكور أكثر من 5 سنوات، كما إن أن سعر تذكرة الدخول ستكون أقل من 400 جنيهًا للفرد الواحد، وأن اليوم يشمل قضاء وقت طويل داخل الشاطئ، ونزول البحر، قبل إقامة الحفل، إلا أن حضور الحفل يصل لـ 500 جنيهًا.