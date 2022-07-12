رد فعل غريب من شقيقة نيرة أشرف بعد تلقيها تهديدات بالقتل (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها هدير أشرف، شقيقة نيرة أشرف المعروفة باسم طالبة جامعة المنصورة، التي نحرها زميلها محمد عادل، بوضح النهار أمام جامعتها على مرأى ومسمع الجميع، بعدما أكدت تلقيها تهديدات بالقتل مثلما حدث مع شقيقتها، إذ أشارت إلى أنه ورد لها رسائل من أحد الأشخاص يدعى «عمرو أ.»، بأنها ستلقى نفس مصير شقيقتها «نيرة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما دفعها لتحرير محضر ضده.

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رد فعل غريب من شقيقة نيرة أشرف بعد تلقيها تهديدات بقتلها

وعلى الرغم من تفاعل «هدير» شقيقة نيرة أشرف، على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ حادث الذبح، وحديثها عن شقيقتها الراحلة مرارًا وتكرارًا، إلا أن اليوم قررت شقيقة نيرة أشرف، غلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعدم إظهاره لدون أصدقائها.

شقيقة نيرة أشرف تكشف تفاصيل تهديداتها

وكانت شقيقة الطالبة «نيرة»، أوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، مساء أمس الاثنين، تفاصيل تلقيها تهديدات، موضحة أنها في البداية فوجئت برسالة من الشخص المتهم على «الماسنجر»، يسأل عن «نيرة»، وما تعرضت له، ومطالبة الأسرة بالقصاص، لترد عليها بقولها: «خاطب ضميرك»، مؤكدة إنه فيما بعد قام بنشر صور لها وابن خالتها «محمود التراس»، في واقعة «التيشيرت الأصفر»، وهو ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة، لتحرير محضر ضده، غير أن إجازة عيد الأضحى جعلتهم يتأخرون لحين انتهاء الإجازة.

تواصل المتهم بالتهديد مع هدير أشرف

وأكدت شقيقة الطالبة نيرة أشرف أن المتهم بتهديدها «عمر أ.» تواصل معها هاتفياً، واعتذر عن حتى حدث، وأنه كان سوء فهم منه، لذا تراجعت أسرة عن تحرير محضر ضده، ولكن بشكل مؤقت، لحين إثبات حسن نيته، وأكدت أن الأسرة تعتزم تحرير محاضر ضد الصفحات الأخرى التي تهاجم الأسرة.