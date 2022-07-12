طريقة تنظيف الكوارع بالكربونات.. «تخلصي من رائحتها بهذه الخطوات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تنظيف الكوارع بالكربونات، أكثر الطرق التي تبحث عنها السيدات، خلال محاولات طهيهن وتحضير أطباق الكوارع بأيام عيد الأضحى، فخطوة التنظيف هي الأهم في كل الخطوات، للحصول عليها بدون رائحة حتى تتمكني من إعدادها بسهولة كالمحترفين، والاستمتاع بمذاقها.

طريقة تنظيف الكوارع بالكربونات

وطريقة تنظيف الكوارع بالكربونات، واحدة من أشهر طرق التنظيف، والتخلص من الرائحة على النحو التالي:

- ضعي كمية وفيرة من المياه، وضعيها في وعاء عميق، مع 3 ملاعق تقريبًا من بيكربونات الصوديوم.

- ضعي الكوارع بخليط المياه والكربونات، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى تمام الغليان.

- صبي الماء، وانزعي الشعر منها.

- كرري العملية السابقة مرة أخرى، ثم ضعي الكوارع مرة أخرى في ماء نظيفة مع كمية من بيكربونات الصوديوم، واتركيها على النار حتى تغلى مرة أخرى.

- صبي المياه من الكوارع مرة أخرى، وانزعي باقي الشعر العالق بها.

- في النهاية، احرصي على كشط الكوارع بالسكين، من خلال حكها بلطف حتى تصبح بيضاء ونظيفة وخالية من الشعر تمامًا.

- في الخطوة الأخيرة قومي بدعك الكوارع بكمية من الملح والخل الأبيض جيدًا، للتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة العالقة بها، ومن ثم اغسليها مرة أخرى بالماء الجاري.

طريقة تنظيف الكوارع بالخل والدقيق

في وعاء عميقـ اخلطي الماء، مع الملح والخل، والدقيق.

اغمري الكوارع داخل الخليط السابق لمدة ساعة.

اغسلي الكوارع بالماء جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والملح والخل، ثم استخدميهم في تدليك الكوارع جيدا، للتأكد من تنظيفها.

اغسلي الكوارع للمرة الثالثة بالخل والملح والدقيق.

ضعي الكوارع في حلة كبيرة مليئة بالماء البارد، واتركيها على النار حتى تغلي، ثم صفيها من الماء، واغسليها للمرة الأخيرة.

قطعي الكوارع إلى قطع متوسطة الحجم.

يمكن تقديمها لأفراد الأسرة في طبق التقديم.