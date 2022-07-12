آمال أبو المجد تنشر صورا لجنينها بعد محاولة إجهاضها.. وخبيرة تجميل تنتقم من زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر والتيك توكر الشهيرة، آمال أبو المجد، عدة صور لها عقب تعافيها بعد تعدي زوجها أحمد جوبا عليها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة «الاستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت من خلالها بوزن زائد، ودون مكياج تمامًا، مع ربط يديها.

آمال أبو المجد تنشر صور جنينها

كما شاركت البلوجر والتيك توكر الشهيرة، آمال أبو المجد، متابعيها بصور للسونار، الذي أوضح حركة جنينها، حتى يطمئن جمهورها عليها، عقب اتهام زوجها بمحاولة إجهاضه، قائلة: «الحمد لله ربنا نجاه، وأيده ورجله بيتحركوا».

خبيرة تجميل تنتقم من زوج آمال أبو المجد

وعلى الجانب الآخر، لم يستطع أحمد جوبا، زوج البلوجر آمال أبو المجد، الرد على الاتهامات أو توضيح موقفه، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما سيطر بعض المخترقون عليها، وتم بيعها لخبيرة تجميل تُدعى «سمر» ليُغلق الباب أمامه تمامًا للدفاع أو الحديث.

تفاصيل تعرض آمال أبو المجد للضرب من زوجها

وتصدرت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، مواقع التواصل الاجتماعي، يعدما كشفت عن تعرضها للضرب والعنف الأسري على يد زوجها، ومحاولة إجهاض جنينها الذي كان في الشهر الثالث، ما دفع الكثير للتعاطف معها، والاستياء من زوجها بشكل كبير.

وسبق أن كشف مصدر مُقرب من البلوجر، آمال أبو المجد، لـ«هن»، سبب تعدي زوجها أحمد جوبا عليها في الشارع، إذ أوضح أنه نتيجة عدة خلافات بينهما، بسبب محاولات الأخير ترك العمل كـ «مدرب جيم» والاعتماد عليها لإعالة المنزل.