دينا الشربيني ترد لأول مرة عن ارتباطها بعمرو دياب رغم زواجه: ناس كتير كرهوني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الحساب الرسمي لبرنامج «AB talks» على موقع «إنستجرام»، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، برومو حلقة البرنامج مع الفنانة دينا الشربيني، والمقرر أن تُذاع مساء اليوم عبر قناته الخاصة عبر موقع «يوتيوب».

دينا الشربيني: كنت طفلة شقية وعندية وزنانة جدا

وفي البرومو ظهرت الفنانة دينا الشربيني وهي تتحدث عن طفولتها، قائلة: «أنا كنت طفلة شقية وعنيدة وزنانة جدا، ولما كبرت بقول يا رب لو خلفت عيال ما يطلعوش زنانين زي ما كنت في طفولتي، بس أكيد ربنا هيردها لي».

دينا الشربيني: حبيت مرتين من أول نظرة

أما عن موهبة التمثيل لديها بالطفولة، قالت دينا الشربيني: «معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ ولحد دلوقتي أنا ممكن أبقى بمثل زفت»، متطرقة للعلاقات العاطفية التي دخلتها وعن الكذب والخيانة من وجهة نظرها: «أنا حبيت مرتين من أول نظرة، لما بآجي أتكلم عن الكدب والخيانة في ناس ممكن تقول ما أنتي ممكن تكوني عملتي كدا».

وعن اتهامها بخطف رجل متزوج، ولديه أسرة، قالت باكية: «مش على رأسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده».