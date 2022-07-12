نصائح للتخلص من دهون الجسم بعد عيد الأضحى.. 5 خطوات هي الحل

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام عيد الأضحى يحرص كثير من الأشخاص على تناول اللحوم بأنواعها، وذلك بعد ذبح الأضاحي والحصول على لحومها، إلى جانب العديد من الأطباق الشهية التي تتمثل في كل من الفتة بوصفاتها المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا بشكل خاص.

وعلى هذا النحو، قدم أحد مدربي اللياقة البدنية خلال بث مباشر مع «الوطن»، مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول أطباق الفتة لكن بصورة صحية، مع تجنب الحصول على سعرات حرارية عالية.

نصائح لتناول الفتة بشكل صحي

ولفت «زعيم» مدرب اللياقة البدنية إلى أنه يمكن تناول أطباق الفتة خلال أيام عيد الأضحى، لكن بصورة معتدلة وصحية، والتي تتمثل في الآتي:

- شوي اللحم أو سلقها مع ضرورة التخلص من الدهون التي بداخلها قدر الإمكان.

- سلق الأرز الأبيض بدلا من تسويته بالسمنة.

- تقليل كمية الخبز الموضوعة في الفتة.

- تناول كميات كبيرة من السلطة الخضراء.

نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

فيما نصح مدرب اللياقة البدنية بضرورة اتباع بعض الخطوات، لمن يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، خاصة بعد الانتهاء من فترة أيام عيد الأضحى، وتناول كميات كبيرة من اللحوم والأطباق الدسمة المتنوعة.

ولفت «زعيم» مدرب اللياقة البدنية إلى أنه يجب اتباع الآتي:

1- شرب كميات كبيرة من المياه، والتي قد تصل إلى 4 لترات يوميا.

2- تناول الخضروات الورقية بأنوعها، لأنها تساهم في امتصاص الدهون من الجسم، كالبقدونس، والخس.

3- التنوع في أنواع البروتينات التي يتم تناولها، ما بين الحيواني والنباتي.

4- ضرورة ممارسة الرياضة، واتباع نظام رياضي مع متخصص.

5- تجنب تناول الوجبات الجاهزة.