5 نصائح تحميك من هدم الأسرة.. «هتقضي على الخلافات الزوجية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل العديد من البيوت تدب الخلافات بين الزوجين والتي قد تتفاقم إلى حد كبير بمرور الوقت، وقد تؤدي إلى الانفصال، أو التطور إلى مشكلات يصعب حلها، كمحاولات أحد الطرفين إهانة الآخر، أو التعدي عليه، وهو ما يؤثر بالسلب على استمرار الحياة الأسرية خاصة الأبناء.

نصائح لتجنب حدوث الخلافات الزوجية

وحسب ما قدم موقع wikihow العالمي، تلك مجموعة من النصائح الإرشادية، التي تساعد الأزواج في تجنب الدخول في الخلافات الزوجية والأسرية، والتي تتمثل في كل من:

1- البحث عن وقت جيد للتحدث

لا تحاول مناقشة أي أزمة أو مشكلة في وقت تعب أو عصبية الطرف الآخر، كل ما عليك هو البحث عن التوقيت الأنسب للتحدث إلى شريك حياتك، ومن ثم البدء في التعرف على سبب الخلاف وحله بشكل صحيح.

2- الجلوس سويا والمواجهة

من المهم أيضا الجلوس سويا بشكل هادئ، ومواجهة بعضكما البعض بصراحة تامة، حتى يبدأ كل طرف في الكشف عما يزعجه من قبل الآخر.

3- الكشف عن عيوب الطرف الآخر

يجب أيضا على كل طرف التحدث بصراحة مطلقة مع شريك حياته، والكشف عما يزعجه من تصرفات الطرف الآخر، والتي من بينها على سبيل المثال، العصبية، البخل، الثرثرة، التجاهل، وغيرهم من العيوب الأخرى.

4- تجنب توجيه أصابع الاتهام

لا ينبغي عليك توجيه أصابع الاتهام بصورة مباشرة إلى الطرف الآخر بشكل مستمر، وذلك حتى تتجنب الدخول في صراعات معه.

5- الانصات الجيد

الاستماع الجيد إلى الطرف الآخر من الأمور المهمة أيضا، والتي تساهم في فتح باب المناقشات الجيد بين الطرفين.