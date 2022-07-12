الامارات | لبنان : مقتل سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت والسلطات تكشف الملابسات

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : مقتل سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت والسلطات تكشف الملابسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قوى الأمن في لبنان القبض على سعوديين قاما بقتل شقيقهما طعناَ لأسباب عائلية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ​، إنه قرابة الساعة 20:30 بتاريخ 9 يوليو حصلت جريمة قتل المغدور م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية​، طعنا بواسطة سكين، في محلة الصفير قرب ​ملعب الراية.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية تبين أن شقيقي الضحية نفذا الجريمة ثم فرا إلى جهة مجهولة .

وأكدت أنه وبتاريخ 10 يوليو توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وأكدت شعبة العلاقات العامة أنه وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية، وجار التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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