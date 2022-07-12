محمد رمضان يلفت الانتباه بسوار ذهبي على شكل جمجمة في يده (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لفت الفنان محمد رمضان الانتباه له خلال سفره من الساحل الشمالي إلى تركيا لإحياء حفل كبيرة هناك، حيث ارتدى سوارا من اللون الذهبي، على شكل هيكل عظمي، ويعتبر ارتداء محمد رمضان لإكسسوارات وملابس غريبة من أهم الأشياء التي تميزه، وقد أثار الجدل بعد نشر فيديو له بهذا السوار عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل ارتداء محمد رمضان سوارا ذهبيا

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له أثناء مغادرة الساحل الشمالي وتنقله من سيارة إلى أخرى، وكذلك صعوده على متن طائرة ليحيي حفلا غنائيا وصفه بأنه الأكبر في تركيا، وذلك بعد نجاحه في حفلات الساحل الشمالي، وحرص محمد رمضان على ارتداء إكسسوارات مميزة، وهو ما عرف عنه منذ فترة ظهوره، حيث يحب ارتداء الإكسسوارات والملابس الموضة والغريبة.

ارتدى محمد رمضان هذه المرة سوارا ذهبيا بالكامل غطى يده، وحرص على إظهاره في معظم لقطات الفيديو الذي شاركه مع جمهوره، وكتب في تعليقه على الفيديو، «رايح أولع تركيا وراجع على طول، من الساحل الشمالي لأكبر حفلة في إسطنبول ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يثير الجدل بالسوار الذهبي

لم يظهر الفيديو ما إذا كان السوار الذهبي الذي ارتداه محمد رمضان من الذهب أم هو مجرد إكسسوارات ومطلي بالذهب، ولكن لونه كان كفيلا بأن يثير الجدل بين الجمهور، وجاءت معظم التعليقات عليه بين المنتقدة والمؤيدة لما ارتداه محمد رمضان.

وبالبحث عبر المواقع الأجنبية التي بيع هذا السوار تبين إنه إكسسوار للهالوين في الأصل، ويستخدمه الأاطفال والكبار في عيد الهلع كنوع من الملابس التنكرية، وهو إما مطلي بالذهب أو فضة، وسعره ليس باهظ الثمن، ويباع كذلك على جوميل وسوق داخل مصر، وسعره لا يتعدى 1200 جنيها، ولكن في حالة كان مصنوع من الذهب فهو بالتأكيد أغلى من هذا السعر.

وكان من بين التعليقات على فيديو محمد رمضان، «إيه اللي انت لابسه ده؟»، و«أوعى يكون العظم ده دهب يا محمد رمضان»، و«الملك الحقيقي وصل ولع الدنيا».