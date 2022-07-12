طريقة عمل الشاورما اللحم زي المحلات.. بأكثر من طريقة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بالتزامن مع عيد اللحمة تظل الشاورما سواء المطبوخة في البيت أو خارجه واحدة من أفضل الأكلات للمصرين، وإذا رغبت في التجديد في أكلاتك خلال العيد والابتعاد عن الطرق التقليدية لطهي اللحمة فيما يلي طريقة عمل الشاورما اللحم زي المحلات وبخطوات بسيطة وسريعة في البيت بأكثر من طريقة مثل الشيف شربيني.

طريقة عمل الشاورما اللحمة

فيما يلي طريقة عمل الشاورما لحمة:

كيلو لحم بتلو مقطع أمانسيه

بصلة كبيرة

5 فصوص ثوم

200 جرام زبادي

200 جرام مايونيز

100 جرام مستردة

3 ملاعق كبيرة دبس رمان

1/4 كوب خل

1/2 كوب ليمون

2 ثمرة طماطم

ملح وفلفل

بقدونس

جوزة الطيب

شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير

تخلط مكونات التتبيلة جيدا وهي الزبادي- المايونيز- المستردة - دبس الرمان - خل - ليمون - ملح وفلفل - البصل - الثوم- جوزة الطيب - الشطة

توضع اللحمة في التتبيلة وتررك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

توضع اللحمة في طاسة غير لاصقة ساخنة وتترك دون تقليب حتى تتشرب ماءها.

تقلب اللحمة حتى تأخذ لون من جميع الجهات.

بعد نضج اللحمة تماما توضع الطماطم والبقدونس وتقلب قليلا.

طريقة عمل الشاورما زي المحلات

كيلو شرائح لحم رفيعة

4 فصوص ثوم مهروس

¼ كوب خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة

عصير ليمون

ملعقة صغيرة بهارات شاورما وهي قرفة وزنجبيل وكمون وجوز الطيب

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

تتبل شرائح اللحم في وعاء وتترك لمدة ساعتين على الأقل ولو استطعت تتبيلها قبل طهيها بليلة فهذا أفضل

يسخن الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.

تقطع بصلة كبيرة إلى نصفين، ثم تثبت البصلة في قاع الصينية.

اغرسي عود خشبي كبير في البصلة، ثم اغرسي شرائح اللحم في العود الخشبي.

ثبتي النصف الآخر من البصلة في أعلى العود، ثم غلفي اللحم والبصل بورق الفويل.

توضع الصينية في الفرن لمدة 90 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

طريقة عمل الشاورما لحمة بالطحينة

نصف كوب زبادي

3/4 كوب طحينة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

كيول لحم مقطع ومنقوع في 2 ملعقة كبيرة خل لمدة ساعة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثمرة بصل مقطعة شرائح.

2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح رفيعة.

طريقة التحضير

تسخن مقلاة واسعة على النار، ثم تضاف شرائح اللحم.

تقلب شرائح اللحم حتى يتغير لونها وتبدأ بالنضوج، ثم يضاف الملح، والفلفل الأسود، والبهار المشكل، والحبهان، ويترك اللحم على النار حتى ينشف ماؤه ويستوي.

لتحضير الصوص

يخلط الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون، والملح، حتى تتجانس المكونات، ثم يضاف ربع كوب من الماء واخلطي مرة أخرى.

بوعاء جانبي آخر، يخلط البصل مع السماق جيداً، ويفرد رغيف الخبر وضعي كمية من لحم الشاورما، ثم شرائح من البصل والطماطم، وضعي ملعقة كبيرة من الصوص، ثم لفيّ الرغيف وضعيه على الجريل ليتحمص من الجهتين.

قدمي ساندويش شاورما اللحم ساخنة بجانب الصوص، والبطاطس المقلية، وشرائح من الخضار المقطعة.