الامارات | قلاع إماراتية شامخة تزيّن خرائط «غوغل»

شكرا لقرائتكم خبر عن قلاع إماراتية شامخة تزيّن خرائط «غوغل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تعزيز الذاكرة الوطنية بإثراء ملف الأعمال على موقع خرائط غوغل بالكثير من الصور الفوتوغرافية التاريخية، والصور الاحترافية القديمة والحديثة للحصون والأبراج والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترمز ببعدها التاريخي إلى شموخ الماضي وعظمته، وإبداع الإنسان الإماراتي في مجال العمارة التقليدية.

ويأتي اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بنشر هذه الصور انطلاقاً من كونها جزءاً من التراث العمراني الذي تركه الآباء والأجداد، ومن الهوية العمرانية والتاريخ الوطني، ومن حرصه على استخدام البرامج والتقنيات من أجل إثراء ذاكرة الوطن.

وفي الوقت الذي أضحت فيه خدمة خرائط غوغل شيئاً أساسياً لدى الناس من أجل معرفة الأمكنة التي يقصدونها وتفاصيلها، والطرق التي تؤدي إليها، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية عمد إلى تغذية المعلومات على خرائط غوغل بالصور التي تعزز معرفة مستخدمي الإنترنت بأهم الأماكن التاريخية في دولة الإمارات. ويمتلك الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعات من تلك الصور التي جرى التقاطها أخيراً بعدسات محترفة.

وتوضح المبادرة مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمكان بكل فضاءاته المختلفة، وامتداداته في الجذور العميقة، وبوصف الطرز العمرانية ورموزها من أهم العناصر المميزة للمكان، لاسيما أن جزءاً كبيراً من عبقرية المكان يتجسد في الفن المعماري.

ويعدّ الأرشيف والمكتبة الوطنية من المؤسسات السباقة في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها بما يجعلها تصل إلى المستفيدين منها داخل الدولة وخارجها، مع حرصه على أن يكون ما ينشره على الشبكة العنكبوتية حاملاً لشعاره الذي يحفظ له حقوق النشر والملكية.

وركز الأرشيف والمكتبة الوطنية في دعم موقع خرائط غوغل بصور لمقره في أبوظبي، ولمبنى الحفظ والترميم التابع له، ولمكتبة الإمارات التي تختص بالمصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ وتراث الإمارات خصوصاً ومنطقة الخليج عموماً.

وتتنوّع الصور التي أثرى بها الأرشيف والمكتبة الوطنية خرائط غوغل، فهي من جميع إمارات الدولة، وأبرزها: قصر الحصن، وحصن المقطع في أبوظبي، وقلعة مزيرعة في ليوا، وقلاع المربعة والجاهلي والعانكة في العين، ومتحف أم القيوين (قلعة آل علي)، ودوار الساعة في دبي، وقلعة مسافي في رأس الخيمة، وحصن الشارقة.. وغيرها.

مجرد بداية

تعد مبادرة الأرشيف والمكتبة الوطنية بإثراء ملف الأعمال على موقع خرائط غوغل خطوة بداية انطلاق مشروع وطني سيواصل الأرشيف تعزيزه بالصور الاحترافية الحديثة، وبالخرائط والصور التاريخية التي يستمدها من أرشيف الصور والأرشيف الرئاسي فيه.

تتنوّع الصور وتتميز بأنها من جميع إمارات الدولة، ومن بينها قصر الحصن في أبوظبي، ودوار الساعة في دبي، وقلعة مسافي في رأس الخيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news