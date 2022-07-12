الامارات | نصيحة غالية للصحة.. 5 حصص من الخضراوات والفواكه ضرورية يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة غالية للصحة.. 5 حصص من الخضراوات والفواكه ضرورية يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه الضرورية يومياً لإمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة، مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين C، بمجموع نحو 650 غراماً.

وأوضحت أنه ينبغي تقسيم هذه الحصص على النحو التالي: ثلاث حصص خضراوات (نحو 400 غرام) وحصتان فواكه (نحو 250 غراماً)، مشيرة إلى أن الحصة تُقدر بملء راحة اليد بشكل تقريبي.

ويمكن تحديد الحصة بدقة أكبر من خلال اتباع القواعد التالية:

■ للخضراوات النيئة، 125 غراماً تعد حصة واحدة.

■ للخضراوات المطبوخة، تقدر الحصة بـ150 غراماً.

■ بالنسبة لقطعة من الفاكهة (تفاح، وغيره)، فتقدر الحصة بـ150 غراماً.

■ أما التوت أو الفاكهة ذات الوزن المرتفع جداً (الأناناس أو ما شابه) فتقدر الحصة بـ125 غراماً.

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