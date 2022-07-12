الامارات | التحرّك خلال رحلات الطيران الطويلة يحمي من جلطة الساق

شكرا لقرائتكم خبر عن التحرّك خلال رحلات الطيران الطويلة يحمي من جلطة الساق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مؤسسة القلب الألمانية المسافرين في رحلات طويلة بالنهوض من مكان الجلوس والمشي من وقت إلى آخر خلال رحلة الطيران، محذرة من ارتفاع خطر الإصابة بجلطة الساق خلال الرحلات الطويلة بسبب الجلوس لمدة طويلة.

وأضافت أن خطر الإصابة بجلطة الساق يهدد بصفة خاصة الذين يعانون اضطرابات وريدية أو تجلطاً وريدياً سابقاً أو اضطرابات التخثر، وكذلك بعد العمليات الجراحية على سبيل المثال بالركبة أو البطن. كما يهدد أيضاً المدخنين والنساء بعد الولادة، والنساء اللواتي يتعاطين حبوب منع الحمل.

وتابعت المؤسسة أن كتلة الدم المتجلطة في الساق قد تتحرك عبر مجرى الدم وتصل إلى الرئة مسببة الإصابة بانصمام رئوي يهدد الحياة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي اتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقنة الهيبارين، مع مراعاة ممارسة تمارين الإطالة والمشي من حين لآخر أثناء رحلة الطيران.

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