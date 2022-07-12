الامارات | زفاف «تعويضي» عملاق.. يصلح ما أفسده «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف «تعويضي» عملاق.. يصلح ما أفسده «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نحو 500 زوج بزفاف جماعي رمزي، الأحد، تحت سماء نيويورك الصافية، ضمّ متزوّجين جددوا رابطهم، ومخطوبين، وسط أجواء من الفرح سعياً للخروج من كآبة الأزمة الصحية.

ووضعت النساء أكاليل من الزهر على رؤوسهنّ ولبسن الأبيض، سواء فساتين عرس أو أزياء خارجة على المألوف، وسار الأزواج والعديد منهم سبق أن عقدوا زفافهم، وقرروا الاحتفال به مجدداً، في موكب ضخم قبل أن يعلن قرانهم. وعمّ التأثر الأزواج، ولم يتمالك بعضهم نفسه عن البكاء تحت وطأة اللحظة.

وروت إريكا هاكمان، مرتدية فستان زفاف أثناء مشاركتها مع زوجها ريتشارد في الاحتفال، في متنزه دامروش بارك، عند أسفل مباني حيّ مانهاتن الشاهقة: «كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنا في 24 مارس 2020 في هاواي، لكن بالطبع ألغي كلّ شيء بسبب الجائحة».

وقالت إريكا (35 عاماً)، إنّهما عقدا زفافهما في الصيف التالي «على سطح مبنى، بمشاركة العائلة القريبة، كنا أقل من 20 شخصاً وجميعنا نضع كمامات».

وأضاف شريكها ريتشارد (37 عاماً)، «كان زفافاً صغيراً فعلاً. وبالتالي، من المهم للغاية اليوم أن نأتي ونحتفل بهذا الحدث مع آخرين عاشوا التجربة نفسها».

وقدم مركز لينكولن، المؤسسة الثقافية النيويوركية التي تنظم الحدث، الزفاف الجماعي على أنه «تعويض» لأزواج فرقهم «كوفيد-19» أو أفسد زفافهم.

لكن المراسم كانت مفتوحة لكل من يودّ الانضمام إليها في مدينة عانت بشدةٍ الجائحة في ربيع 2020، حين توقفت الحياة فيها وانتشرت في العالم بأسره مشاهد لساحة تايمز سكوير مقفرة، ولمشارح أقيمت على عجل لاستقبال جثث ضحايا الوباء.

وكان بعض الأزواج من الشباب، وبعضهم الآخر أكبر سناً، مثل إستير فريسنر ستوتزمان ووالتر ستوتزمان، المتزوجين منذ 1974. تقول إستير مسرورة «وعدني برحلة إلى باريس».

وبين المحتفلين آن ماري كولون (59 عاماً)، التي حضرت حاملة صورة لخطيبها لويس ستيفن (حبّ حياتها)، وهو أستاذ في حيّ برونكس توفي في أبريل 2020 جراء إصابته بـ«كوفيد-19». وأوضحت وهي تبتسم: «كان من المقرر أن نتزوج في أوروبا... خطر لي أن حضوري إلى هنا قد يكون احتفاء رائعاً بالحياة التي قضيناها معاً طوال 11 عاماً».

مراسم الاحتفال كانت مفتوحة لكل من يودّ الانضمام إليها في مدينة عانت بشدةٍ الجائحة في ربيع 2020، حين توقفت الحياة فيها.

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