الامارات | أطباء يحذّرون من الإفراط في استخدام الهاتف الذكي: يهدّد بالإصابة بالفُصال العظمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذّرون من الإفراط في استخدام الهاتف الذكي: يهدّد بالإصابة بالفُصال العظمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث من أن الإفراط في استخدام الهاتف الذكي يرفع خطر الإصابة بالفُصال العظمي في الأصابع واليد، أي تآكل مفاصل الأصابع واليد.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض الدالة على الفُصال العظمي تتمثل في الشعور بوخز وألم وخدر وتيبس في مفاصل الأصابع واليد.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي (حقن الكورتيزون) والعلاج الطبيعي، مع مراعاة الإقلال من استخدام الهاتف الذكي.

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