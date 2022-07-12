الامارات | «الطنين المتزامن» ينتج عن مصدر قريب من الأذن الداخلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطنين المتزامن» ينتج عن مصدر قريب من الأذن الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مؤسسة القلب الألمانية أن سماع صوت النبض بشكل ملحوظ يشير إلى الإصابة بما يعرف «بالطنين المتزامن النبضي»، أي سماع صوت ينتج عن مصدر حقيقي قريب جداً من الأذن الداخلية.

وأضافت أن إجراءات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) تساعد في تحديد سبب دقات النبض في الأذن بشكل أكثر دقة. ويمكن أن تسبب أمراض أوعية الرأس والرقبة طنين الأذن المتزامن النبضي. وتشمل التالي: نزيف في الأوردة والشرايين، تضيّق الأوعية الدموية أو تمددها، أورام في قاعدة الجمجمة أو بالقرب منها، تشوهات الأوردة، هياكل الأنسجة التي تضغط على أوعية الرقبة وتضيقها مثل النتوءات العظمية.

كما قد يكمن سبب «الطنين المتزامن النبضي» في ارتفاع ضغط الدم.

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