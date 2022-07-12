الامارات | حمض الجليكوليك يحارب شيخوخة البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمض الجليكوليك يحارب شيخوخة البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن حمض الجليكوليك Glycolic acid يتمتع بفوائد عدة لجمال وشباب البشرة؛ إذ يحارب الشوائب والشيخوخة ليمنح البشرة مظهراً نقياً مفعماً بالشباب والحيوية.

وأوضحت أن حمض الجليكوليك يندرج ضمن أحماض «ألفا هيدروكسي»، التي تعد من أكثر أنواع التقشير الكيميائي فعالية؛ مشيرة إلى أنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وضبط إفرازات الغدد الدهنية، والقضاء على الشوائب كالبثور، ومحاربة التجاعيد، وتسريع وتيرة عملية تجدد الخلايا، فضلاً عن ترطيب البشرة.

وأضافت البوابة الألمانية أنه يعد مناسباً للبشرة الجافة والدهنية والمتقدمة في العمر، في حين يتعين على ذات البشرة الحساسة استشارة الطبيب قبل استخدامه؛ لأنه قد يتسبب في تهيّج البشرة.

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