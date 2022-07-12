الامارات | معرض «فيرجيل أبلوه» يستكمل ما بدأه «أيقونة الأزياء»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «فيرجيل أبلوه» يستكمل ما بدأه «أيقونة الأزياء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلط معرض «فيرجيل أبلوه: صور بلاغية» الضوء على أعمال كان يعمل عليها أيقونة الأزياء فيرجيل أبلوه قبل وفاته. وكان مصمم الأزياء والمهندس المعماري والمستثمر الأميركي فيرجيل أبلوه المدير الفني لمجموعة الملابس الرجالية الخاصة بـ«لوي فيتون» اعتباراً من 2018.

وأصبحت قطع أبلوه ممتلكات ثمينة في ساحة الأزياء لاسيما بعد وفاته، وبيعت سلسلة من أحذية نايك التي صممها مقابل ما إجماليه 25 مليون دولار في مزاد خلال فبراير الماضي. وأعلن متحف بروكلين أن «فيرجيل أبلوه: صور بلاغية» الذي طوره في الأصل متحف الفن المعاصر في شيكاغو، مسقط رأس أبلوه، هو أول معرض متحفي يركز على أعمال مصمم الأزياء.

وكان العمل قائماً على المعرض الذي سيستمر حتى 29 يناير 2023، منذ نحو ثلاث سنوات إذ ساعد أبلوه نفسه على إعداده قبل وفاته بالسرطان في نوفمبر الماضي عن 41 عاماً.

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