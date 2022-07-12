الامارات | غريتا تونبرغ الضيف الرئيس في مهرجان لندن للأدب

شكرا لقرائتكم خبر عن غريتا تونبرغ الضيف الرئيس في مهرجان لندن للأدب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان لندن للأدب أن ناشطة المناخ غريتا تونبرغ ستكون الضيف الرئيس لنسخة العام الجاري. وستستغل الناشطة ذات الـ19 عاماً مكانها بالمهرجان لطرح «كتاب المناخ» (ذا كليمت بوك)، وهو مجموعة لأكثر من 100 مساهمة من رموز، مثل خبيرة الاقتصاد كيت راورث والمؤلفة مارغريت أتوود.

وينظم المهرجان في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الأدب والكلمة المنطوقة في مركز ساوثبنك، تيد هودجكينسون: «مسرور أن غريتا ستكون الضيف الرئيس لمهرجان العام الجاري في الطرح الحصري العالمي لكتاب المناخ».

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