الامارات | متحف المستقبل يعايد أطفال «الإحسان» في أجواء فرح

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المستقبل يعايد أطفال «الإحسان» في أجواء فرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء فرح، استضاف متحف المستقبل في دبي خلال عيد الأضحى المبارك مجموعة من أطفال مؤسسة جمعية الإحسان الخيرية، في زيارة خاصة اطلعوا فيها على أقسام المتحف واختبروا تجاربه المتنوعة وبرامجه المعرفية ومختبراته العلمية ومساحاته المخصصة لإلهام أجيال المستقبل وتحفيزهم على الابتكار والتفكير الاستشرافي لحل التحديات التي تواجه الإنسانية والمشاركة في تخيل وصنع مستقبل أفضل.

وحرص فريق من مسؤولي المتحف والعاملين فيه على استقبال المجموعة الزائرة، ومرافقتها في جولتها خلال الزيارة التي نظمتها شركة «كفو» لخدمات تعبئة الوقود والصيانة، بما يتماشى مع رسالة المتحف في إشراك كل فئات المجتمع في صياغة المستقبل المستدام.

وشهدت الزيارة جولة في معرض «أبطال المستقبل» في المتحف، والذي يحفز عقول الأطفال على اكتشاف أنفسهم والعالم من حولهم. ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تركز على ست مهارات مستقبلية هي: الفضول والإبداع والثقة والتواصل والتعاون والتفكير النقدي.

ويمتاز معرض «أبطال المستقبل» بأنه مجهز لتلبية جميع المتطلبات الخاصة بزواره مهما تنوعت احتياجاتهم، بما في ذلك أصحاب الهمم، وسط بيئة صديقة تحد من الأنوار الساطعة والضوضاء العالية. وتشجع تجارب المعرض الأطفال على التفاعل فيما بينهم، ومواجهة التحديات معاً من خلال المهارات المستقبلية التي تساعد تجارب المعرض على اكتسابها وتعزيزها.

وكان في استقبال الأطفال عند وصولهم إلى المتحف مجموعة من الروبوتات الطائرة التي كانت محط اهتمام واسع من قبلهم، وعبّر الأطفال خلال الزيارة عن فرحتهم بالتواصل الحي والمباشر مع أحدث الابتكارات العلمية والمعرفية، وما وفره المتحف لهم من إطلالة شاملة على العلوم في إطار ترفيهي، كما توقف الأطفال طويلاً في الأقسام المخصصة للتجارب التفاعلية والغامرة.

الأطفال عبروا عن سعادتهم بالتواصل الحي والمباشر مع أحدث الابتكارات.

المتحف يحفز عقول أجيال الغد على اكتشاف أنفسهم والعالم من حولهم.

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