علامات فساد اللحوم المجمدة.. الرائحة واللون والملمس أهمها

القاهرة - سمر حسين - ماما

بمجرد الانتهاء من فترة الذبح تبدأ مرحلة التخزين، ويجب الالتفات جيدا إلى خطوات تخزين اللحوم في الفريزر كي لا تتلف فهي عملية متكاملة واحد من الأخطاء الشائعة هو تخزين اللحوم الحمراء الساخنة فور الذبح، بينما من الأفضل تركها في الثلاجة أو درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 6 ساعات بحسب الدكتورة منال عز الدين، طبيبة الباطنة، في لقاء مع برنامج جروب الماميز، والذي يعرض عبر «يوتيوب».

علامات فساد اللحوم المجمدة

واحدة من أهم وأشهر علامات فساد اللحوم الحمراء المجمدة خروج رائحة كريهة منها وتكون فواحة.

تخرج اللحوم الحمراء المجمدة التي لم تظهر علامة واضحة خلال الفك والتجميد رائحة كريهة خلال عملية الطهي.

تظهر علامات لزوجة على اللحمة تعني أنها فاسدة.

واحدة من أولى علامات تلف اللحوم هي الرائحة الكريهة القوية.

لا يجب أن يكون للحوم، رائحة كريهة يمكن اكتشافها، إذا ظهرت فهي ليست آمنة للأكل.

ينصح بإزالتها من الفريزر لمنع انتشار الرائحة النفاذة.

عندما يبدأ اللحم في التعفن، قد يبدأ النشاط الجرثومي في الظهور على شكل نسيج غير عادي، بالنسبة للحوم الحمراء ولحوم الدواجن الفاسدة، عادة ما يظهر غطاء يشبه المخاط، ما يعطيها ملمسًا لزجًا.

يعد تلون اللحم علامة أخرى للتلف، لأنه يجب أن يكون اللحم الطازج بلون أحمر وردي أو يكون عديم اللون على الأقل.

إذا لاحظت وجود لون رمادي أو أخضر أو أسود على أي جزء من اللحمة، فهذا يعني أنه ليس آمنًا للأكل.

طريقة تخزين اللحمة الصحيحة

من أسباب تحول لون اللحمة للبني هو وضعها في الفريزر مباشرة.

يجب ترك اللحمة في الثلاجة على حرارة 4 مئوية قبل التفريز.

في حالة لا يوجد مكان في الثلاجة يوضع مشمع على السفرة وعليه اللحمة، لمدة 6 ساعات حتى تتشمع وبالتالي تظل طازجة، بعد التجميد.

أفضل طريقة لإذابة اللحوم هي استخدام الميكروويف ببطء أو نقلها من الفريزر إلى الثلاجة.

تجميد اللحوم هو أفضل خيار تخزين بالنسبة للحوم.

تأكد من إحكام غلق اللحم قبل وضعه في الفريزر لمنع تعرضه للتلف مما قد يغير طعمه.

صلاحية اللحمة المفرومة في الفريزر تصل 3 شهور واللحمة المكعبات 6 أشهر، ويفضل تخزين كل كيلو منفرد في الفريزر.

تحقق دائمًا من درجة الحرارة الداخلية للحم عند الطهي للتأكد من طهيه جيدًا.

بالنسبة للحوم، يجب مراعاة النظافة الشخصية أثناء الطهي واتباع تعليمات الطهي على أفضل وجه ممكن.