طريقة عمل الفخدة الضاني في الفرن.. بتتبيلة وخطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفخدة الضاني هي ملكة السفرة خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز بتناول لحم الضأن عادة لأن الخروف يكون الأضحية، وفيما يلي طريقة عمل الفخدة الضاني في الفرن لعزومة مثالية وطعم لحم مميز، ولكن يجب تتبيلها بشكل جيد لتكون بطعم دون زفارة أو رائحة لا تقبلينها، وفيما يلي طريقة عمل فخدة ضاني في الفرن على طريقة الشيف شربيني.

طريقة عمل فخدة ضاني في الفن

فيما يلي طريقة عمل الفخدة الضاني:

فخدة ضاني بالحجم الذي تفضلين

10 فصوص ثوم مهروسة

10 فصوص ثوم صغيرة بدون تقطيع أو هرس

ملح وفلفل

بهارات متنوعة

ملعقة كبيرة من ورق لاورا مفروم

الزعتر البري

عصير ليمونتين

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

تتبل الفخدة الضاني قبل الإعداد بليلة كاملة بالخليط السابق كله

تغرس فصوص الثوم غير المهروسة في لحم الفخذ

تغلف الفخدة الضاني بكيس أو بورق نايلون أو ألومنيوم

يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية

توضع الفخدة الضاني في الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب

بعد ذلك تخفض الحرارة قليلًا لدرجة 180

تترك الفخدة لساعة ونصف أو أكثر حتى تنضج تمامًا

تقدم الفخدة مع الأرز بالخلطة وسلطة الزبادي بالخيار والنعناع، أو مع الفتة بالصلصة.

طريقة عمل فخدة الخروف

فخذ خروف 3 كيلو

2 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة سكر بني

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زنجبيل

ملعقة كبيرة زبدة

2 ثمرة جزر - للشوي

2 عود كراث - للشوي

2 ثمرة بصل - للشوي

5 فصوص ثوم شرائح - للشوي

شرائح 2 ليمونة - للشوي

ملعقة كبيرة زعتر مجفف - للشوي

ملعقة كبيرة روزماري - للشوي

كوب ماء - للشوي

طريقة التحضير

في البداية بواسطة السكين قومي بعمل فتحات في الفخدة الضاني

تخلط كل مقادير التتبيلة في وعاء حتى أن تختلط جيداً.

تدهن الفخدة بالتتبيلة المحضرة جيداً من جميع النواحي وتلف بالبلاستيك راب وتترك ليلة كاملة في الثلاجة.

تغلف بتغليف صينية فرن كبيرة بورق القصدير.

توزع الخضروات على روق القصدير بشكل مرتب ثم ينثر على الوجه الزعتر والروزماري وأوراق اللوري.

يصب كوب ماء بين الخضراوات ثم تغلف الصينية جيداً بورق القصدير واحكمي إغلاقها.

قومي بعمل فتحات كثيرة بواسطة الشوكة فوق ورق القصدير كي تسمحي بتسرب النكهات إلى اللحم.

توضع الفخدة فوق ورق القصدير المخرم.

يضاف حولها قليل من البصل شرائح والثوم.

تدخل فرن محمى لمدة 3 ساعات مع الحرص على مراقبتها حتى الاستواء.

تقدم ساخنة إلى جانب البطاطا المشوية أو الأرز بالبهارات.