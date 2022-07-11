طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة.. لنكهة مميزة في العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الرقاق من الأساسيات على سفرة عيد الأضحى المبارك، وهو مكونه الأساسي اللحم المفروم، قدميه لأسرتك في ثالث أيام العيد مع الفتة واللحمة أو مع اللحمة فقط والأرز البسمتي والشوربة، فيما يلي طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة في البيت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي لقناة سي بي سي سفرة، وذلك باتباع خطوات سهلة.

طريقة عمل الرقاق الناشف

فيما يلي طريقة عمل الرقاق:

3 أكواب مرق دجاج أو بط أو لحم ساخنة.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.

ثمرة فلفل أخضر مفرومة فرمًا ناعمًا.

12 ورقة رقاق ناشف.

¼ كوب زبد مُذاب.

2 ملعقة كبيرة زيت.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يسخن الزيت على نار متوسطة، ويضاف البصل وقلبيه حتى يذبل.

يضاف الفلفل الأخضر ويقلب لمدة دقيقتين.

يضاف اللحم ويقلب حتى يتغير لونه، ثم الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويقلب لمدة دقيقتين.

يغطى القدر ويترك اللحم على نار هادئة، حتى ينضج اللحم وتجف السوائل، مع التقليب من فترة لأخرى.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

تدهن صينية فرن بالزبد المُذاب، ثم تغمس ورقة الرقاق في المرق لمدة ثانية واحدة، ثم توضع في الصينية.

يدهن ورق الرقاق الناشف من الأعلى بالزبد، ثم تغمس الورقة الثانية في الشوربة، ثم توضع في الصينية، ثم تدهن بالزبد.

تكرر هذه الخطوات مع الثلاث ورقات الأخرى.

يوزع اللحمة المعصج ثم فوق الورقة الخامسة.

تغمس الورقة السادسة في الشوربة، ثم توضع في الصينية فوق اللحم، ثم تدهن بالزبد.

تكرر هذه الخطوات مع باقي الرقاق، ثم يدهن الوجه بالزبد.

توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

12 ورقة رقاق ناشف

3 أكواب مرق لحمة أو دجاج

نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة

ربع كوب زبدة

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

تدهن صينية فرن دائرية بالزبدة.

تغمس ورقة الرقاق في المرق لمدة ثانية واحدة ثم ترص في الصينية.

تدهن الورقة بالزبدة من أعلى.

تكرر العملية السابقة على أربع ورقات أخرى.

يوزع اللحم المفروم على الورقة السادسة.

كرري عملية غمس أوراق الرقاق وادهنيها بالزبدة مع الأوراق المتبقية.

يدهن الوجه بالزبدة.

توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم اقلبيها عندما تحمر القاعدة.

عيدي الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة 15 دقيقة.