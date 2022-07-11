طريقة عمل صينية بفتيك بالبصل في الفرن.. جددي في العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تصبح كل الأصناف تقريبا قد تمت تجربتها على سفرتكِ في العيد، بداية من الفتة واللحمة وحتى الكبدة والممبار ولحمة الرأس والذبيحة كلها، ولذلك نقدم لكِ وصفة عمل صينية بفتيك بالبصل في الفرن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، للتمتع بوجبة مختلفة خلال العيد.

طريقة عمل صينية بفتيك بالبصل

كيلو بفتيك.

بصلة كبيرة مفرومة لعمل البفتيك.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة كبيرة خل.

½ ملعقة صغيرة بابريكا باودر.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، توضع جميع المكونات وتقلب جيدًا حتى تمتزج ببعضها.

يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

تُدهن صينية الفرن بالزيت ثم يُرص بها اللحم ثم يُصب باقي الصوص.

توضع الصينية على نار هادئة وتترك حتى ينضج اللحم.

يمكن إضافة القليل من الماء إذا جفت السوائل.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

توضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل بفتيك بالبصل

كيلو لحم ستيك بتلو

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة خل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة زيت

بهارات

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يتبل اللحم بكل المكونات ما عدا الزيت

يسخن يوضع الزيت في صينية.

يرص اللحم في الصينية، وترفع على نار هادئة.

يقلب اللحم المتبل والبفتيك بين الحين والآخر.

في حالة جفاف ماء اللحم يضاف القليل فقط من الماء.

كرري الخطوة السابقة حتى ينضج اللحم بشكل جيد.

تقدم صينية البفتيك بالبصل ساخنة مع الأرز الأبيض أو البسمتي أو مع الملوخية والأرز، وكذلك الفتة العادية.