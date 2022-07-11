من جوهرة لـ طليقة الفيشاوي.. عمر كمال يعاني من فسخ خطوبته دون معرفة هويتها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على الرغم من حديثه مرارًا وتكرارًا عن الحب والارتباط، ورفضة فكرة الزواج، موضحًا أنه تعرض لعديد من التنمر الذي دفعه للعزوف عن الفكرة، إلا أن مؤدي المهرجانات الشعبية، عمر كمال، دومًا ما يثير الجدل بين الحين والآخر بسبب الحديث عن ارتباطه.

عمر كمال يكشف عن فسخ خطبته

وأثار مؤدي المهرجانات الشعبية، عمر كمال، حالة من الجدل، بعدما أعلن عن معاناته مع الحزن الشديد، إثر انفصاله عن خطيبته، عقب قصة حب جمعت بينهما، قبل 6 أشهر تقريبًا.

وأوضح عمر كمال، خلال لقاء مع تليفزيون عمان الأردني، على هامش إحيائه حفله الأول في سوريا، مدى الحزن الذي يعيشه لهذا السبب، قائلًا: «أنا حزين، قاعد معاك في أحزن حالاتي، أنا في العادي هتلاقيني فرفوش.. انفصلت إمبارح عن خطيبتي.. قبل الحفلة بـ 48 ساعة فقط، لكن الله أعلم هنرجع تاني ولا لأ».

وتابع مؤدي المهرجانات: «أول مرة يأثر عليا نفسيًا وأنا قاعد، طول عمري بعرف أفصل»، لافتًا إلى أنه يتغافل عن أحزانه قبل صعوده إلى المسرح للقاء الجمهور «على المسرح بفصل شوية».

وأضاف عمر كمال، «كنت مرتبط من 6 شهور بس، وكنا هنعلن عن التفاصيل كلها الأيام الجاية، ومش عارف هيكون ليا نصيب معاها أم لا.. مش عارف».

عمر كمال وشائعات الارتباط والخطوبة

وعادة ما يثير عمر كمال الجدل بين الحين والآخر، بسبب ذكر اسمه مع العديد من الفنانات والمشاهير.

جوهرة

كانت بداية الشرارة التي اندلعت حول عمر كمال، شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة، مع بداية 2020، إذ تداولت شائعة حول زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة، ما دفع الأخيرة للنفي، وقالت حينها إن تلك الصورة تأتي في إطار العمل، حيث من المقرر أن يشتركا سويا في أغنية، ولا علاقة لها بارتباط عاطفي أو زواج.

المطربة شيماء المغربي

مع نهاية عام 2021، اندلعت الشائعات مُجددًا، حول ارتباط مؤدي المهرجانات عمر كمال، مع الفنانة شيماء المغربي، عقب تعاونهما بأغنية «انتي قلبي» وظهورهم في عدة لقطات مصورة رومانسية.

وما زاد من الشكوك أيضًا هو رفض عمر كمال، الحديث بشكل محدد إن كانت الصورة خطبة أم عملا فنيا، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، لكنه أوضح أنّ جمهوره في انتظار مفاجأة قريبة: «في مفاجأة للجمهور يوم 15 الشهر ده هنعلن عنها.. استنونا».

طليقة أحمد الفيشاوي

واحدة من أشهر شائعات الوسط الفني، كانت شائعة ارتباط عمر كمال بطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل، لكنه رفض خلال حواره الأخير مع «الوطن» الحديث أو التعليق على الأمر، قائلًا: «مش هعلق على ده.. آخر الصيف هتعرفوا».