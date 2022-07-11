عمدة قرية يثير الجدل بزواجه من أنثى تمساح.. «بيحافظ على تقاليد أجداده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمور غريبة يكاد لا يستوعبها عقل يقوم بها العديد من الأشخاص في العالم، والتي قد تثير الجدل نحوهم، وهو ما قام به مؤخرا، رجل بعد قراره الزواج من أحد التماسيح المتواجدة بقريته وسط مراسم زفاف خاصة.

تفاصيل زواج رجل من تمساح

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فأن الرجل الذي يدعى فيكتور سوسا، هو عمدة قرية سان بيدرو هواميلولا في أواكساكا بالمكسيك، وكان قرر عقد زفافه على أنثى تمساح بقريته، في حفل زواج غريب، إذ يعود تاريخ الاحتفال به إلى قرون مضت، ويفترض أنه يرمز إلى الوحدة بين البشر والإله.

وخلال الزفاف، ربط عمدة القرية المكسيكية عقدة بأنثى التمساح، إذ أنه ألبسها فستان زفاف صمم خصيصا لها، ومن ثم انطلقت الموسيقى التقليدية الأصلية الخاصة بالقرية، بينما رقص المحتفلون وشجعوا «سوسا» على تقبيل العروس.

إجراءات احترازية ضد العروس

ورغم حرص عمدة القرية المكسيكية على إحياء التقليد الغريب بقريته بعد اختفاؤه لسنوات طويلة، إلا أنه اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب تعريض حياة المتواجدين للخطر، خوفا من محاولة أنثى التمساح لشن أي هجمات عدائية، وذلك من خلال ربطه لعنق العروس.

يُعتقد أن الزواج الغريب يعود إلى قرون مضت وهو تقليد لمجتمعات «تشونتال» و«هواف» الأصلية في ولاية أواكساكا المكسيكية، وتعد هذه القرية واحدة من قرى الصيد الصغيرة التي تقع على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا، وهي واحدة من أفقر مناطق المكسيك.

كما تعد المنطقة هي موطن لأغنى ثقافة السكان الأصليين في البلاد، إذ ما يزال العديد من الناس يحتفظون باللغات والتقاليد السابقة للإسبانية.