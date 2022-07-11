أمينة شلباية ترد على فيديوهات السخرية منها: مهزتليش شعرة وهكمل اللي بعمله

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ردت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، على الانتقادات والسخرية التي تلاحقها مع مقاطع الإتيكيت التي تقدمها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، مؤكدة أن الأمر لم يصيبها بالإحباط مُطلقًا.

أمينة شلباية ترد على السخرية: مهزتليش شعرة

وردت أمينة شلباية، خبيرة الموضة والإتيكيت، من خلال خدل حديثها لـ «الوطن»: «كل الكلام اللي بيطلع ده، والسخرية والانتقادات مهزتليش شعرة، أنا واثقة في نفسي ورجلي على الأرض، أنا عمري ما هسكت وهكمل في اللي بقوله وبقدمه، وبقول اللي المفروض تعملوه في القعدات الرسمية، لو أنتوا بقى مش عاوزين براحتكم».

«شلباية»: ماليش role model وشركات التجميل كانت بتخطفني

وتحدثت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، عن بداياتها في عالم التجميل، مؤكدة أنها درست فنون التجميل والموضة والعناية بالبشرة والشعر، ولم يكن لها مُطلقًا role model للاقتداء به، موضحة أنها نالت من الخبرة والثقل في عالم التجميل، ما جعل الشركات العالمية تتهافت عليها: «شركات التجميل كانت بتخطفني خطف، مش بس لأني كنت ملكة جمال مصر، بس لخبرتي ودراستي الكبيرة».

أمينة شلباية تتصدر التريند

وتصدرت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب مقاطع فيديو عن فن تناول الطعام والإتيكيت، التي أحدثت حالة واسعة من الجدل بين الرواد، ما بين السخرية والانتقادات والإشادة بها وبالمحتوى المُقدم.