فوائد مذهلة لممارسة الرياضة قبل النوم.. اعرف أفضل أنواع التمارين

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها فوائد عديدة، بما في ذلك تحسين النوم، إذ أنها يمكن أن تعزز من الاسترخاء وتقليل الشعور بالقلق، وأيضا تحسن عمل الجهاز المناعي، لكنه على النقيض ساد اعتقاد منذ فترة طويلة أن التمرين قبل النوم يمكن أن يجعل الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل أكثر صعوبة، لكنه وفقًا لبحث حديث، قد لا يكون هذا صحيحًا، إذ توصلت الدراسات إلى أنه من الممكن الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية قبل وقت النوم، دون التأثير عليه تماما.

هل بعض أنواع التمارين أفضل من غيرها قبل النوم؟

ووفق ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، فأن ممارسة كل التمارين ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثيرها على نومك، ولهذا السبب، إذا كنت تريد ممارسة الرياضة في المساء، فمن المهم أن تختار نشاطك بحكمة، وضع في اعتبارك التوقيت الدقيق للتمرين أيضًا.

وبشكل عام يقول الأطباء إنه إذا كنت ستمارس الرياضة ليلًا، فمن الأفضل القيام بنشاط خفيف إلى متوسط ​​الشدة، إذ أنه قد يساعدك هذا المستوى من النشاط على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أفضل، ومن المهم أيضًا إكمال التمرين قبل النوم بساعة واحدة على الأقل، إذا كان ذلك ممكنًا.

ما مقدار التمارين المفيدة للنوم؟

لتحسين صحة نومك استهدف ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل خلال النهار أو المساء في يومك، وبذلك يمكنك ممارسة 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة كل في كل أسبوع، وإذا كان من الصعب الالتزام بـ 30 دقيقة في كل مرة، فيمكنك تقسيم ذلك إلى تمرينين مدتهما 15 دقيقة يوميًا.