ما حكم الرجل القاسي لدرجة ضرب وإهانة زوجته؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

العديد من الأزواج يتعرضون للخلافات الزوجية التي قد تتفاقم أحيانا بين الطرفين، سواء بوصول الأمر إلى الإهانة، أو الانفصال، أو غيرها من الصور الخلافية، وعلى هذا النحو، طرحت إحدى السيدات سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حكم الزوج الذي يكون قاسي لدرجة الضرب لزوجته؟».

الإفتاء توضح حكم قسوة الزوج على زوجته

وبدوره أوضح الدكتور محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى، الجواب عبر مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن الأمر، وقال في حديثه الشريف: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الأزواج حسن المعاشرة فيما بينهما، فالعلاقات الحسنة هي المطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه الشريف أيضا: «استوصوا بالنساء خيرا»، والله عز وجل قال: «وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فسعى أن تكرهوا شيئا ويجعل لله فيه خيرا كثيرا».

أمين الفتوى: يجب الابتعاد عن الإهانة

وحث أمين الفتوى محمود شلبي على ضرورة تجنب الأزواج الضرب واتباع أساليب الإهانة فيما بينهما، وأن يؤدي كل طرف ما عليه حتى تسود المودة والرحمة: «المسألة لا هي صراع ولا حرب، وواحد لازم يمشي كلمته والتاني لا قيمة له، الحياة ليست هكذا تماما، الحياة مشتركة اتنين بيصيروا شخص واحد، مابيكونوش شخصين، القرآن بيعتبر الزوج والزوجة درجة قرابة واحدة، فهذا يستدعي إلى عدم الإهانة، والموضوع يحتاج إلى مراجعة وتأمل استوصوا بالنساء خيرا».