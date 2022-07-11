مصدر يكشف أسباب اعتداء زوج آمال أبو المجد عليها: كان عاوز يقعد في البيت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رغم الظهور الرومانسي الذي اعتاد عليه متابعينها، ومقاطع الفيديو التي جمعتها مع زوجها بين الغناء والرقص والحديث عن الزواج، فجرت البلوجر والتيك توكر المشهورة آمال أبو المجد، مفاجأة بشأن تعدي زوجها عليها ومحاولته إجهاض جنينها، ما دفعها لتحرير محضر ضده، لإثبات حقها وتعرضها للضرر على يده.

سبب اعتداء زوج البلوجر آمال أبو المجد عليها

وكشف مصدر مُقرب من البلوجر، آمال أبو المجد، عن سبب تعدي زوجها أحمد جوبا عليها في الشارع، مؤكدًا إن الأمر كان نهاية عديد من الخلافات نشأت بينهما بسبب محاولات الأخير التقاعد عن العمل كـ «مدرب جيم» والاعتماد عليها للإنفاق على المنزل.

وتابع المصدر، لـ «هُن»، أن السبب وراء هذا الطلب، هو ما تتربحه البلوجر آمال أبو المجد من عملها، خاصة بعد زيادة نسبة متابعيها ومشاهداتها عبر «إنستجرام»، ما يساعدها في الإنفاق على المنزل، إذ اعتبر أنه لم يعد بحاجة للعمل.

3 ملايين متابع لـ آمال على «إنستجرام»

وكان زوج آمال أبو المجد، احتفل معها مؤخرًا، في 25 يونيو الماضي، بمناسبة وصول عدد متابعيها عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إلى 3 ملايين متابع.

وظهر خلال ذلك البلوجر بفستان باللون الفوشيا منفوش أشبه بملابس عرائس ديزني مع التاج، إذ ظهر بجانبها زوجها أحمد جوبا وهما يرقصان سويا، ويوثقا الاحتفال بلقطات تذكارية وصور رومانسية.

انتقام من زوج البلوجر آمال أبو المجد بعد تعديه عليها وضربها

وقبل ساعات، تم اختراق حساب أحمد جوبا، زوج البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، والاستيلاء عليه لحساب بعض المجهولين، مؤكدين تعاطفهم معها لإحساسهم تعرضها للظلم، ومعاناتها معه، ليعرقلوا بذلك أي محاولة له للدفاع عن نفسه والتعليق على اتهامات زوجته.

تفاصيل تعرض آمال أبو المجد للضرب والسحل

وتصدرت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، الحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب تعرضها للضرب والعنف الأسري على يد زوجها، إذ أبدى الرواد استيائهم من الحادث المحزن الذي تعرضت له، خاصة محاولة إجهاض جنينها الذي كان في الشهر الثالث.