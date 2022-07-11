هيفاء وهبي تخطف الأنظار في آخر ظهور لها.. اعرف سر التصميم الخاص بـ «تيجي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من حين لآخر عادة ما تتصدر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالاتها المميزة والمثيرة للجدل، لذا مؤخرا لفتت «وهبي» الأنظار نحوها، بعد طرحها كليبها الغنائي الجديد بعنوان «تيجي»، الذي لاقي تداولا واسعا قبل أيام.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

وخلال البوستر الدعائي الرسمي للكليب، ظهرت هيفاء وهبي، مرتدية «هوت شورت» من الجينز، مع «كروب توب» باللون الأسود، وعليه قميص قصير باللون الأبيض، وأسفل حافته تصميم لقلب باللون «الفوشيا».

وسرعان ما لاقت صور هيفاء وهبي تداولا واسعا، إذ أنها عادة ما تحرص على الظهور بلمسات غريبة ومختلفة على أزياءها.

سر التصميم الخاص لـ هيفاء وهبي

ومن ناحيته، كشف مصمم الأزياء والبلوجر خالد علي، خلال تصريحات لـ«ET بالعربي»، أنه تعاون مع مصمم الأزياء نالي برزاني، وتمكنا من لفت نظر الفنانة اللبنانية لتصميمهما المميز، والذي تم تصنيعه بشكل خاص لها والذي جاء مرصعا بقطع كريستال السواروفسكي.

ومن المتعارف عليه أن السواروفسكي من القطع باهظة الثمن، التي تدخل في تصميم العديد من الأزياء المميزة.

طرح القميص باسم هيفاء وهبي

ولفت مصمم الأزياء خالد علي إلى أن هيفاء وهبي فاجأتهم بإعجابها بالتصميم، بعد أن ارتدته في الكليب الغنائي الأخير لها، إذ قرر الأول طرح هذا القميص في الأسواق خلال الفترة المقبلة تحت اسم Haifa Shirt، وذلك بسبب تصميمه الذي جاء خصيصا لها.

جدير بالذكر أن فيديو أغنية «تيجي» الذي طرح مؤخرا للفنانة اللبنانية، حقق نجاحا واسعا منذ طرحه قبل أيام، إذ أنه تجاوز الـ3 ملايين مشاهدة حتى اللحظة الحالية.